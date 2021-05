Bendecida la nueva imagen de la Trinidad

En la parroquia de la Sagrada Familia, en la Barriada del Torejón, se bendijo ayer la nueva imagen de María Santísima de la Trinidad para la pro hermandad del mismo nombre. Un acto que ha tenido lugar en la víspera del domingo dedicado a la Santísima Trinidad. Se trata de una imagen de candelero realizada por el artista onubense David Valenciano Larios, quien tiene también el encargo de la realización del Cristo del Soberano Poder para la misma hermandad.

Hay candidaturas

Si estas elecciones a presidente del Consejo se tienen que caracterizar por algo es porque no hay renovación. Un presidente que repite tras ocho años y otro que vuelve tras esos ocho en casa. ¿Aquí es que no hay nadie que vaya empujando? Eso es lo que debe llevar no solo a las hermandades sino a la propia Delegación de Hermandades y al director del Consejo a mover nuevos equipos, caras nuevas que desde 2004 se ven a los mismos y que también tienen derecho a descansar. Así que en estos cuatro años tendrán que pensar en un recambio.

¿Dónde están las listas?

Sorprende muchísimo que siendo de interés general para los cofrades estas elecciones, no se ha hecho un comunicado oficial desde el Consejo de Hermandades con los dos candidatos presentados el día 25 y lo que es más llamativo, que el día 28 tras conocerse en los mentideros cofrades, la aprobación de las dos listas por el Obispado no se hayan hecho públicas.

Elecciones en Estudiantes

Francisco Riquelme García es el nuevo hermano mayor de la Hermandad de Estudiantes, miembro de su anterior junta de gobierno. Acudieron a las votaciones un total de 214 hermanos. De ellos 189 depositaron su voto afirmativo, 20 fueron no y cinco en blanco.

Exaltación al Amor

La normalidad va volviendo poco a poco a las hermandades, aunque dentro de las limitaciones propias que marcan las normas sanitarias por la pandemia. Así la suspendida exaltación mariana a la Virgen del Amor que se debió celebrar el pasado año fue pronunciada esta semana por Manuel Gómez Beltrán, dentro de los actos dedicados a la titular de las Tres Caídas.

Despedida

En la Hermandad de Estudiantes se ha tenido que lamentar el reciente fallecimiento de uno de sus hermanos fundadores, José Ruiz Domínguez. Descanse en paz.