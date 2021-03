Antonio González recibe mañana el Premio ‘Gota a Gota de Pasión’ 2021 en Huelva

Huelva sigue llenando sus días de Cuaresma de actos para acercar a los onubenses de un modo u otro a las cofradías y a su Semana Santa. Este año no habrá procesiones por la pandemia pero sí que hay ese aroma que envuelven estos días tan señalados gracias a los cultos en las parroquias y los distintos actos que se organizan en la capital.

La Fundación Cajasol celebra mañana dos actos en los que se posará la actualidad cofrade. Por un lado, el presidente de la propia Fundación, Antonio Pulido hará entrega del Premio Gota a Gota de Pasión 2021 de Huelva al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González por su “trayectoria e implicación en el mundo cofrade onubense”. Durante el acto los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la saetera, Johanna Gómez, y se hará entrega al obispo de Huelva, Santiago Gómez, de una singular palma de Domingo de Ramos elaborada por la Asociación Belenista El Templo.

“Estoy muy feliz y contento porque que te hagan un reconocimiento siempre es muy importante”, señaló a Huelva Información el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González. “Esta distinción a nivel de Andalucía que hace la Fundación Cajasol es muy importante. Esto me anima todavía a seguir trabajando más. Me siento tremendamente orgulloso y feliz. Siempre es bonito que te reconozcan tu trabajo, cosa que no lo hago para que me lo reconozcan sino que lo hago porque me sale de dentro. Nunca he pedido nada a cambio pero sí es gratificante”. El acto se celebrará en la sede de la Fundación Cajasol.

Media hora antes, en la Sala El Comercial, la Fundación Cajasol, de la mano del fotógrafo Alberto Díaz, expone hasta el día 31 la muestra de fotografías Sola Passion que reflejan en un solo golpe de vista dos Semanas Santas muy diferentes, “la del gozo y el dolor, la magia y la nada, la dicha y el miedo”, según informó la propia Fundación. En el acto estarán presentes el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; y el fotógrafo Alberto Díaz.