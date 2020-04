Antonio González: “Hay una gran tristeza y se nota que las cofradías no están en las calles”

El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González García, habla de sentimientos de dolor en esta situación que vivimos por la pandemia, pide por la pronto recuperación de todos, a la vez que echa en falta la alegría de las emociones que las hermandades trasmiten a la ciudad durante la Semana Santa.

–¿Cómo está viviendo estos días el presidente de los cofrades onubenses?

–Como todo el mundo, con dolor, con tristeza, con mucha pena, por las personas que están muriendo y las muchas que continúan enfermas, sin saber cómo va a terminar esta situación de pandemia. Igualmente con tristeza por la ilusión que se ha roto en tantas personas que la tenían puesta en la Semana Santa. Un destrozo para toda Huelva en lo que supone igualmente desde el punto de vista económico, por los muchos puestos de trabajos destruidos y esos otros que no se crearán. Sin duda también en lo espiritual, pero sabemos que la Semana Santa la vamos a celebrar si cabe con mucho más fuerza desde el interior de cada uno de los cofrades.

–Esto viene a reafirma que la Semana Santa es importante para la ciudad, porque cuando no hay pasos en las calles se nota.

–Está más que demostrado la importancia de la Semana Santa. Incluso lo tienen que reconocer quienes no crean en ella. Es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en la ciudad y la fiesta más grande para los que somos cristianos.

"Tanto el obispo como el alcalde se han preocupado por las hermandades y cofrades” undefined

–¿Tiene alguna valoración económica de las pérdidas económicas de las que se podría estar hablando?

–Entiendo que para la ciudad se podría estar hablando de entre unos dieciocho o veinte millones de euros.

–¿Cómo se está sintiendo la ausencia de las procesiones?

–En el plano económico, que tampoco se puede olvidar, la Semana Santa da trabajo y mucho, pero lo que creo que es más importante es que es vida para la ciudad, se abre a las sensaciones, las emociones que nos desbordan a un estado de alegría que llega a lo más profundo de nuestros corazones, y eso no tiene precio. Una vida intensamente vivida en la calle desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. A medida que vayan pasando los días notaremos más la tristeza de la ciudad. Por eso, no entenderé nunca a los detractores de la Semana Santa, incluso a aquellos que no crean en Dios, pero no tienen más remedio que reconocer que se nota la vida de un pueblo cuando es Semana Santa. Lo de este año no se va a olvidar nunca, la tristeza es increíble.

–¿Cómo es su contacto con el obispo de Huelva en estos días?

–La relación siempre es afectuosa con don José, hemos hablado estos de muchas cosas y ha mostrado su preocupación por como lo está viviendo las hermandades. Por eso, en la carta de Semana Santa ha tenido una atención especial para nosotros, porque comprende el esfuerzo que se realiza. Le he dicho que me gustó mucho que dijera públicamente que cuando sea el momento adecuado se pueda realizar una manifestación pública por las calles de Huelva. Eso hay que hacerlo con tranquilidad, pero hay que hacer algo grande.

–¿Ha tenido contacto con el alcalde de la ciudad?

–Nuestro alcalde Gabriel Cruz me ha llamado interesándose por las hermandades y mostrando su preocupación por la salud de todos. Se siente preocupado por la situación económica que esto lleva consigo para las hermandades pero igualmente para bandas, floristas y tantos oficios relacionados con las cofradías, e igualmente para la propia ciudad en lo que se refiere a la hostelería. Es un destrozo enorme para todo el mundo, por ello espera que cuando pase la pandemia se trate de buscar una solución para mitigar esta situación tan sumamente difícil, porque esto es una sangría económica para la ciudad. Le ha parecido también muy bien la posibilidad manifestada por el obispo de Huelva de hacer algo en la calle en acción de gracias cuando todo esto pase.

–Esta era una Semana Santa en la que se esperaban algunas innovaciones.

–Se habían rectificado los tiempos de paso en la Carrera Oficial y se adelantaba el cierre. Resultó magnífico el trabajo de Luis Alburquerque y su equipo, que prácticamente no ha hecho falta reunión con las hermandades por la buena sintonía. No hay que olvidar que se queda mucho trabajo hecho, que los meses previos son agotadores con reuniones con la Policía Local, con Urbanismo e Infraestructura para resolver numerosos los problemas. Además, hay pagos realizados y un trabajo de muchos días, en donde hemos puesto todas las ilusiones.

–Quedó pendiente el pleno de Consejo de los estatutos.

–Sí y no hemos podido mantener ningún encuentro telemático con los hermanos mayores porque no es posible, ya que los dispositivos de lsoq ue disponemos solo nos permiten una conexión de 10 personas y somos 35. Sí mantenemos contactos con los hermanos mayores vía whatsapp y cada día tras los aplausos de las ocho de la tarde nos conectamos los miembros de la junta de gobierno del Consejo.

–¿Cuáles serán los primeros temas a resolver?

–Se analizará la situación de las cofradías en ese momento y sus necesidades, pero tenemos pendientes la respuesta a los abonados de los palcos, que ya hemos adelantado que servirán para el próximo año. Al mismo tiempo está pendiente la aprobación de los estatutos que quedaron sobre la mesa en su última revisión.

"Los cofrades viviremos de una forma muy especial junto al papa Francisco estos días difíciles” undefined

–¿Qué mensaje le trasmite a los cofrades y a Huelva?

– Tiene que ser de esperanza, de desearle a todos mucha salud; que estos días aunque son tristes lo pasen en sus casas participando de las celebraciones del papa Francisco, rezando y teniendo presente a los que más sufren, a los que han fallecido, a los que están en los hospitales desearle una pronta recuperación.