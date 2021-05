Han sido muchos y muy notables los despropósitos del Decano en la temporada que acaba de terminar para el cuadro albiazul, pero uno de los más destacados ha sido la fragilidad y la falta de consistencia del combinado recreativista lejos del Nuevo Colombino. En una campaña en la que la pandemia ha minimizado el factor cancha, el Recre se ha despedido del ejercicio sin un solo triunfo como visitante, una racha que encuentra pocas comparaciones a lo largo de la historia. De hecho, solo en tres temporadas precedentes el Decano había echado la persiana a un campeonato sin lograr, al menos, ganar un partido fuera.

Hay que remontarse a la década de los 60 para encontrar dos de esos tres ejercicios. En la campaña 63/64, con Juan Rodríguez Aretio en el banquillo, el Recreativo no ganó ni un solo partido fuera de los 15 que disputó en el Grupo 2 de Segunda División. Es más, el Decano no ganaba fuera desde la jornada 6 del curso anterior (0-1 al Sevilla Atlético), el 21 de octubre de 1962 y no volvió a hacerlo hasta el 28 de marzo de 1965, cuando tumbó al CD Málaga (0-2) en su único triunfo foráneo de la 64/65. Fueron casi dos años y medio sin victorias albiazules en una época en la que el Recre hizo valer su potencial como local para mantenerse en Segunda División.

Ya en el ejercicio 66/67, con Casimiro Benavente Ramos como entrenador, volvió a ocurrir algo similar. El Recre no ganó ni un solo partido como visitante. El 13 de marzo de 1966 ganó al Badajoz (0-2) en la jornada 27 de la campaña 65/66, luego estuvo todo un ejercicio en blanco lejos de Huelva, para volver a ganar el 29 de septiembre de 1967 al Mestalla (0-2) en la temporada 67/68, una temporada de nefasto recuerdo para los albiazules, ya que el Decano perdió su plaza en Segunda División.

El tercer precedente previo al de este ejercicio se encuentra en la 84/85. Juan Carlos Touriño condujo la nave albiazul en aquella temporada en Segunda División, en la que el Recre no sumó una sola victoria como visitante. El Decano venció por vez última antes de esa campaña en el 20 de mayo de 1984 en Oviedo (0-1) y volvió a hacerlo ante el Castilla (3-4) en la jornada 13 de la 85/86, el 23 de noviembre de 1985. Una mala racha que se alargó durante un año y medio.

El Recre cierra su peor año de la historia, el de los dos descensos, también sin victorias fuera de casa. El Decano celebró su último triunfo como visitante el pasado 19 de enero de 2020, cuando ganó en Talavera en el tiempo de descuento con un solitario gol de Diego Jiménez. Desde entonces los albiazules no han vuelto a vencer fuera con ninguno de los tres entrenadores que ha tenido: Claudio Barragán, Antonio Sánchez de la Calle y Carlos Pouso. Es la primera vez en Segunda B que el Recre suma un año y medio sin ganar como visitante, una racha que se prolongará en el tiempo hasta que vuelva la competición.