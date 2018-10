Juan Carleos guarda a sus espaldas muchos años de fútbol. Hasta 28 años en los banquillos tanto en categoría amateur como juvenil. Desde hace seis años es presidente de la Peña Cultural Recreativista La Orden, además de ostentar el cargo de vocal en la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva. Carleos charló ayer en la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake y mostró sus conocimientos tanto de fútbol como de baloncesto. Un recreativista nato que sufre con cada compromiso liguero del Recreativo de Huelva. Tanto es así que "en los dos últimos partidos me salí antes del final porque estaba sufriendo mucho".

Juan Carleos asegura que la plantilla del año pasado era mejor que la que hay esta temporada. "Me hubiese gustado ver a Salmerón con la plantilla del año pasado", señala al tanto que define al míster albiazul como un entrenador "muy ordenado" y que "conoce" la categoría. Así, define al Recre de Salmerón como un equipo que "juega a que no le hagan goles y a aprovechar una oportunidad y meterla", aunque el problema llega que "si te meten uno, tienes que meter dos".

Eso sí, Juan Carleos señala que este año en la categoría hay "mucha igualdad" y cree que el equipo "puede meterse ahí". Y es que "los partidos se han ganado o perdido por un gol al igual que el resto de equipos". Ahora "coges una racha buena y te pones bien" aunque es pronto "para sacar conclusiones".

Carleos lleva muchos años ligado al fútbol. Y como anécdota recuerda que la primera vez que se sentó en un banquillo como entrenador "no se me va a olvidar en la vida" ya que "el primer partido que dirigía era a las 12:00 y a las 19:00 me casaba".

Ahora, y desde hace seis años, Carleos es vocal de la Federación de Peñas. Desde allí colaboran con el Recre mediante diversas acciones. Esta temporada hay en marcha una campaña de donación de sangre por los municipios de la provincia y por cada persona que "dona sangre se le da una entrada". También existe una colaboración con los colegios para "hacer recreativismo" desde la que todos los domingos van estudiantes a ver el fútbol. En el próximo encuentro que se disputa en el Nuevo Colombino irá la Escuela de Fútbol 1889 y la Escuela de Fútbol de Calañas. Asimismo a los chavales se "le hace un tour por el campo" antes de cada partido.

El presidente de la Peña Cultural Recreativista La Orden también anunció que la visita del Recre a San Fernando servirá para un hermanamiento con los peñas del equipo local.