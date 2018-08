Los últimos movimientos

El mercado de fichajes estival llega a su final y el Recreativo parece haber hecho sus deberes con tiempo. El club albiazul cuenta con 22 jugadores (17 mayores de 23 años y 5 sub 23), por lo que aún resta algún que otro intercambio de fichas.

El principal movimiento que debe efectuar el Decano antes del día 31 de agosto es la salida de Natalio, ya que el club no dispone de fichas para mayores de 23 años libres, por lo que el delantero valenciano no podría ser inscrito si no se llegase a un acuerdo. No obstante, las conversaciones con el futbolista y su agente están muy avanzadas por parte del Decano, tal y como han informado fuentes de la negociación a este diario, por lo que se prevé que no habrá ningún problema y que el exdelantero de Almería, Castellón o Numancia se convertirá en agente libre antes del cierre del mercado de verano.

De los mayores de 23 años, la situación de Traoré es la única que no es definitiva

Con el adiós de Natalio prácticamente resuelto, el Recreativo estará a la expectativa a ver qué ocurre en las últimas horas de mercado. El club aún dispone de una ficha de sub 23 libre y la intención de la dirección deportiva es reforzar la defensa albiazul, que es la línea con menos efectivos, ya que solo cuenta con Pina y Mario Hernández en el lateral derecho, con Iván González, Diego Jiménez e Israel Puerto como centrales; y con Pablo Andrade en el lateral zurdo. Así, la idea del Decano es encontrar un defensa que se amolde al perfil zurdo, que pueda actuar como lateral y como central.

La polivalencia de varios jugadores ofensivos del Recre dota a la plantilla de una gran variedad de soluciones, pero el Decano no mirará para otro lado si surge alguna opción que pudiera mejorar la plantilla a bajo coste. En ese sentido, el único jugador sénior cuya salida no es descartable al cien por cien es Traoré. El mediocentro no participó en el primer encuentro de Liga ante el Don Benito por decisión técnica, pero el club lo ha inscrito y durante toda la pretemporada ha contado con él, por lo que su salida dependería de la voluntad del jugador y de alguna posibilidad que el mercado le ofreciera al Recre.