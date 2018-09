Un test de primer nivel

Recre-cartagena. Hoy juega el líder en Huelva. Y es el Decano. El Efesé visita al campo del primer clasificado para medir el nivel real de este Recre de José María Salmerón que ha arrancado con fuerza. Parece sorprendente a tenor de los emparejamientos de los últimos años, pero es la realidad. Por primera vez en cuatro campañas visita el Cartagena al Decano por detrás en la tabla. Los de Munúa han empezado con dudas la Liga, no así en la Copa donde vencieron el miércoles al Don Benito, mientras que el Recre con dos victorias por la mínima se ha aupado a lo más alto.

Tiene su aliciente el choque por la rivalidad deportiva generada en los últimos entre dos los de los grandes de la categoría, si bien sobre el verde al Decano no se le ha dado bien en su retorno a Segunda B. La denuncia de la pasada campaña por supuesta alineación indebida de los departamentales o el cruce de mensajes en las redes sociales han alimentado una rivalidad que mientras se quede en el verde sólo sirve para dotar de un atractivo añadido al encuentro de esta tarde.

Con el choque de hoy comienza el 'Tourmalet' de la Liga para los albiazules

Todo ello redundará en un gran ambiente en el Nuevo Colombino. Ante los departamentales habrá superado el conjunto albiazul los 8.500 abonados, lo que prácticamente lo equipara a las cifras reales del ejercicio anterior con la esperanza de otro buen resultado que termine de enganchar unos cientos más para colocarse en los 9.000. El duelo tiene además un cariz importante. Es una vara de medir para calibrar el nivel recreativista.

Con la visita del Cartagena comienza la fase más dura del campeonato para los albiazules. El calendario caprichoso ha provocado que de forma sucesiva se mida a los cuatro equipos más potentes del campeonato en cuanto a presupuesto y por lo tanto los grandes favoritos para estar arriba. Será un buen termómetro para ver hasta donde es real el potencial albiazul. Tras Cartagena tocará visitar la Nueva Condomina y luego recibir al UCAM. El periplo por las alturas concluye en Ibiza dentro de un mes. Para entonces y con seis jornadas de campeonato se podrá hacer un primer diagnóstico de las posibilidades onubenses.

Para la cita apenas hay cambios en los planes de Salmerón. La única novedad es la salida de Carlos Martínez por lesión y la entrada en su lugar de Traoré. El resto de los convocados serán los mismos que se impusieron al Badajoz hace una semana. Tampoco se prevén muchos cambios en el once. Ikwu todavía no ha llegado, Mario sigue en el dique seco, Alberto Quiles cumple un partido más de sanción y el mencionado Carlos Martínez está lesionado. Le quedan 18 jugadores al técnico y esos son los que tendrán inscritos para el encuentro. La única posible novedad en el once inicial para medirse al equipo de Munúa es la entrada de Marc Caballé por Borja Díaz de inicio. El catalán tuvo minutos en los dos partidos disputados hasta la fecha y siempre con buenas sensaciones. Dependerá en gran medida del tipo de encuentro de prevea el técnico, si más dinámico o con intención de tener más el control. En la portería repetirá Marc, mientras que la línea de cuatro defensas parece fija con Pina, Iván González, Israel Puerto y Andrade. Por delante se ubicará Tropi con Fernando Llorente mientras que las tres posiciones del ataque serán para Iago Díaz, Caye Quintana y Lolo Plá.

Un once de garantías para enfrentarse a uno de los equipos con más potencial de la categoría. El Efesé, que lleva toda la semana concentrado en Sevilla por su partido de Copa en Don Benito, cuenta en sus filas con futbolistas del nivel de Aketxe, Moyita, Rubén Cruz, Santi Jara, Orfila, Elady Zorrilla, Fito Miranda, Julio Gracia... Muchos de ellos fuera de mercado para las cantidades habituales de la categoría.