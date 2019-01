Israel Puerto: "Me he encontrado a mí mismo en el Recreativo"

Muchas veces profesionales y aficionados al fútbol pierden la cabeza buscando las claves del éxito. Otras veces no es necesario darle tantas vueltas porque aparece alguien que es capaz de explicarlo todo con suma facilidad. Es lo que ocurre cuando habla Israel Puerto. El central del Recreativo acudió ayer a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar, como es habitual, en el Restaurante Ciquitrake y cuando se esperaba un monográfico sobre el Recreativo apareció una lección de vida. “Antes que futbolistas somos personas”, sentenció. Ese fue el punto de partida para explicar cómo de importante ha sido en su trayectoria vital y profesional gestionar el éxito y superar el fracaso.

Tremedamente sincero, cercano y familiar, el ‘guerrero de la cuchara’ es la expresión más clara de un vestuario sano y unido que ya no esconde su ilusión de pelear por las cotas más altas, aunque sin levantar los pies del suelo. Israel Puerto fue una de las grandes promesas del fútbol español. Formado en la cantera del Sevilla e internacional en las categorías inferiores de la selección española, debutó en Primera División con 19 años en la temporada 12/13. Un año después ganó la UEFA con el club hipalense y a partir de ese mismo verano salió de casa para empezar a madurar: “Iba a firmar en Alcorcón, pero me llamó Marcelino, que ya me había subido cuando entrenaba en el Sevilla, para firmar en Villarreal un contrato de tres años, el primer año en el filial y los dos siguientes en el primer equipo. Hice una gran pretemporada. Estaban Musacchio, Gabriel Paulista y Dorado, por lo que contaban conmigo de cuarto central. Fui los dos primeros partidos convocados, pero el 29 de agosto firmaron a Víctor Ruiz, lo que fue un golpe anímico muy importante para mí. Hablé con Paco López, que era el entrenador del filial, que me ayudó mucho, fue como mi padre. Jugué los dos partidos de Copa contra el Cádiz y fui convocado de nuevo con el primer equipo. En diciembre hubo opciones de salir a varios Segundas, pero Marcelino no me quería dejar salir. Salió Paulista y se lesionó Dorado y pensé que se me habría otra puerta, pero ficharon a Bailly y eso fue otro palo a nivel anímico. En marzo me llamó Setién para ir al Lugo, pero me convocó la sub 21 y el Villarreal no quería dejarme salir. Al final llegamos a un acuerdo y me fui al Lugo y lo jugué todo. Tenía un año más de contrato, pero tenía ofertas de Zaragoza, Córdoba... Pero decidí quedarme, pero veo que hay cosas raras y no juego con tanta regularidad. En enero tuve una oferta del Albacete, pero el Lugo me dice que no me deja salir, que era un activo del club y que me iban a plantear una oferta de renovación”.

El sevillano se vio sin equipo en el verano de 2016 pese a jugar 18 partidos con el Lugo

“Jugué los cuatro partidos de enero y desde el primer partido de febrero a abril no jugué nada. En junio iban a firmar a Luis César en Lugo, que era el técnico que me quiso para el Albacete, por lo que me quedé tranquilo. El último día de vacaciones me llama mi agente y me dice que no me quieren renovar. A mitad de julio mi representante dice que me deja y me vi solo con mi familia. Ese año había jugado 18 partidos, por lo que no entendía nada. Hablé con muchos representantes que me fueron ofreciendo, pero terminé agosto sin equipo ni representante”, explicó el zaguero.

“Tuve que gestionar el fracaso. Psicológicamente me reventó. Entrenaba tres días a la semana, hasta que me salió la opción del Racing, donde fui con una mano delante y otra detrás. Encima al principio me rompí el sóleo en la segunda semana. Gracias al apoyo de mi familia logré acabar bien y jugué los últimos partidos y el play off. Me salió el Mirandés, el Celta B y el Deportivo B, pero no quería mas filiales y no me equivoqué porque el Mirandés es un club muy familiar. Ese año fue muy bien, pero el cuerpo me pedía algo más. Fue complicado el gestionar la salida y a dónde”, desgranó el canterano del Sevilla, que añadió que “tuve también la opción de ir al Hércules. Pero Caye, Llorente, Iago Díaz me insistieron... Aunque fue Óscar (Carazo) el que, desde el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Mallorca, estuvo en contacto conmigo y fue el que me convenció y me dio el empujón definitivo”.

“No me he arrepentido en ningún momento de venir al Recre, a pesar de todos los problemas”

A pesar de las dificultades vividas desde su llegada a Huelva, Israel Puerto asegura que “no me he arrepentido en ningún momento de haber venido. La sensación de salir al Nuevo Colombino solo la he sentido parecida en Santander en el play off y en Sevilla. Se me ponen los pelos de punta”.Por haber vivido muchas experiencias en poco tiempo, el central afirma que “ahora miro a Victor o a Ródenas y me miro y pienso que tengo 35 años en vez de 25. Creo que estoy sacando la mejor versión de mi mismo. Yo no había sido tan regular desde que estuve en Villarreal. En el Recre me he reencontrado como futbolista y creo que tengo mucho margen de mejora. Sé que estoy bien y estoy haciendo las cosas bien, pero soy muy exigente y quiero dar más de mí”.

Después de haber completado una gran primera vuelta, el defensa ha sido vinculado a equipos de superior categoría, pero tiene claro que su intención es seguir en Huelva: “Ahora mismo es inviable que salga. Nunca se puede decir nunca, pero estoy bien aquí, el mercado de invierno no es bueno para mi posición y también creo que estoy llamado a vivir algo importante aquí. Yo soy muy sentimental y cuando hay gente que han apostado por mí como lo han hecho aquí no tengo ni que pensarlo, pero es verdad que ha habido muchas llamadas y hay clubes que han mostrado interés en mí”.

Puerto cree que el Recreativo “dio un paso adelante en Villanueva”, algo que han comentado a lo largo de la semana en el vestuario albiazul: “Vemos al equipo mejor día a día, se está haciendo al sistema, a la categoría... Tenemos gente con mucho talento. Lo que nos hacen falta son victorias como las del otro día. Este equipo se me asemeja mucho al Mirandés del año pasado, que fue campeón. En esta categoría hay que competir, más que jugar bien. Y tenemos una figura, que es el míster, que nos lo pone fácil y que no se equivoca porque tiene mucha experiencia. Él nos hace ver todo y eso nos da seguridad y confianza. Creo que no tenemos techo. Y aún hay jugadores como Marc Caballé o Carlos Martínez que no han tenido continuidad por culpa de las lesiones y que tienen que aportar mucho”.

El sevillano ve a UCAM y Cartagena como los más claros aspirantes a jugar la promoción

El ex del Mirandés afirma que el proceso que ha seguido el Decano para convertirse en un equipo sólido no es un proceso fácil porque “somos 17 jugadores nuevos y es difícil formar un grupo, que es lo más importante en la categoría. Este grupo va junto para todo, a tomar café, a ver el fútbol, a comer... Y eso se traslada al terreno de juego”.

Puerto desveló que el jugador de la plantilla que más le ha sorprendido ha sido Víctor Barroso: “Es mi debilidad. Como persona y como jugador. Es humilde y quiere aprender. Te da muchas cosas, juega por dentro, por fuera... Controla muchos registros. Para mí está llamado a ser muy buen jugador”. Sobre la llegada de Chico indicó que “no lo conocía, pero lo que he visto es un jugador muy fuerte físicamente y que siempre ha hecho goles. Y lo que me han dicho es que el Ceuta dependía de él en ataque”.

En su quiniela sobre los equipos que jugarán la liguilla apunta a “Cartagena y UCAM seguro”. “Creo que también podemos estar nosotros, que vamos a llegar a tiempo. Luego también veo bien a San Fernando, Balona o Granada B, que me gustó mucho”.