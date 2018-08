"No me ha sorprendido el gol de Víctor"

Moderadamente satisfecho pero cauteloso a partes iguales se personó el técnico del Recreativo, José María Salmerón, al término del encuentro entre el Decano y el Don Benito. El preparador albiazul consideró normal el ritmo del encuentro y la irregularidad en el juego de ambos conjuntos en el estreno del campeonato, pero el almeriense no dudó en afirmar que "en la primera parte hemos estado espesos con el balón. No hemos estado sueltos para jugar porque el césped tampoco estaba bien. Eso hacía que pudiera haber segundas jugadas. En la segunda parte queríamos buscarle la espalda al centro del campo de ellos, pero necesitábamos una circulación más clara y poder romper en centro del campo. A partir de la incorporación de los laterales hemos empezado a crear juego". El ex del Real Murcia aseveró que el Decano hizo "una gran segunda parte" y no quiso dejar pasar por alto el empeño de sus jugadores en intentar brindar un buen partido a la afición: "Era el primer partido de liga, queríamos agradar y es normal que haya habido imprecisiones porque teníamos mucha responsabilidad. El equipo no quería fallar. Al ser el primer partido en casa queríamos hacer un muy buen partido".

Sobre el sufrimiento del Decano en los últimos compases del encuentro, en especial en el descuento, en el que hubo incluso un balón al poste de la portería recreativista, Salmerón indicó que "suele pasar cuando uno va ganando 1-0. Ellos han ido a empatar el partido y es lógico que los equipos que van ganando intenten conservar el resultado que tienen".

De su rival quiso señalar que lo vio "bien", al tiempo que explicó que "sabíamos que era un equipo que jugaba bien fuera de casa. En la primera parte han tenido disparos de fuera del área que nos han hecho estar incómodos".

Entró brevemente el míster recreativista en las actuaciones individuales de sus hombres para expresar que "no me sorprende el gol que ha marcado Víctor. Es un jugador que tiene mucha calidad, especialmente en los golpeos". Otro jugador determinante en el choque fue el ariete Caye Quintana, que dio aire al equipo para abandonar la zona defensiva. El técnico albiazul espetó que "el trabajo de Caye es muy agradecido por el equipo, ha podido marcar hasta en dos ocasiones, pero ha tenido mala suerte. Es un chico que no solo te da gol, sino que te da trabajo y se vacía en todos los partidos".

Por último, y cuestionado por las ausencias de hombres como Lolo Plá o Iván González cuya documentación no pudo ser tramitada a tiempo para que participaran en el choque de ayer ante el Don Benito, José María Salmerón quiso dejar claro que "antes del partido ya les dije a ellos que tengo la mejor plantilla y que no me iba a escudar en las ausencias".