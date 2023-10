Un sólido Ibiza recibe este domingo al Recre

La Unión Deportiva Ibiza disputó este miércoles su partido aplazado ante el Murcia, saldándose con un contundente 3-1 para el conjunto de las Islas. Las sensaciones con las que el cuadro de Guillermo Fernández llega al partido ante el Recreativo de Huelva (a las 12:00 en el Palladium Can Misses) no pueden ser mejores, pues marchan terceros en la clasificación con 17 puntos -el Málaga es segundo con 19 puntos, los mismos que el Castellón, pero con un partido más-.

Escassi de cabeza y Eugeni de falta desde la frontal anotaron primero para el Ibiza. Rodri Rios recortó distancias para el Murcia y Sulei, que salió en la segunda parte, marcó el definitivo 3-1. El conjunto celeste, con esta victoria, muestra sus cartas para luchar por la primera plaza al término del campeonato.

El marcador no se movió en el primer tiempo y, casi en la primera jugada de la segunda parte, el Murcia se quedó con 10 futbolistas con la expulsión de Tomás Pina por doble amarilla. Esto hizo que el Murcia se echara atrás y el Ibiza se lanzase a por el partido.

En uno de los acercamientos llegó el primero del encuentro. Un centro de Javi Jiménez al segundo palo acabó en los pies de Gallar. Su disparo lo rechazó el portero murciano y Escassi, muy atento, colocó con la cabeza en balón en el fondo de la red. Segundo gol en liga del defensor malagueño, este miércoles capitán del conjunto isleño.

Pocos minutos después, llegaría el segundo en el Palladium. Eugeni puso una falta, de las que hacen que el portero no sepa si ir o no, y el cuero terminó dentro de la portería con un disparo no demasiado potente, pero si colocado.

El Murcia quedó tocado con este segundo tanto. Sin embargo, en su primera ocasión consiguió acortar distancias en el marcador. Rodri Ríos anotó con un buen golpeo e hizo que los murcianos se ilusionaran con igualar el marcador.

A falta de diez minutos para el final, gol de Sulei para los locales, el primero de la temporada. El 7 del Ibiza se encontró un balón muerto prácticamente en el punto de penalti y, con el portero fuera de sitio, colocó la pelota abajo, a un lado, para romper el partido y dar un poco más de tranquilidad a los de Romo.