La segunda vuelta de la pasada temporada, el espejo en el que quiere mirarse el Recre

Hace semanas en el Recreativo de Huelva no se hablaba de otra cosa que no fuera la permanencia. Si jugadores, cuerpo técnico, presidente o director deportivo eran preguntados acerca de las posibilidades de mirar hacia arriba en la clasificación, la respuesta era la misma: "primero la permanencia y, si se consigue, pelearemos para estar en la zona alta". Con una primera vuelta -falta la jornada ante el Algeciras- como la que se ha hecho, ya se percibe ciertos cambios en los discursos. Así lo atestiguaban la pasada semana en rueda de prensa Trapero o Josiel -el primero más precavido-, quienes no escondían que en el vestuario ya se habla de la pelea por los puestos de promoción de ascenso. Lógico si se echa un vistazo a la posición que ocupa en la tabla el Decano.

Con los deberes hechos para la Navidad y, tras un merecido descanso en familia, el Recreativo tendrá que mantener el nivel. Si iguala lo que ha hecho en la primera vuelta será muy difícil que los albiazules abandonen los cinco primeros puestos.

Para ello, se espera que más jugadores se sumen al barco de Abel Gómez -o la 'Abeleneta' como ya se le llama en redes sociales-. El técnico incluye fichajes en su carta de Reyes Magos, los cuales se presumen fundamentales si se quiere seguir arriba en la tabla. La carga de partidos y de la temporada suelen derivar en lesiones en las fechas claves, como ya les sucediera a Caballero o a Galán la pasada temporada, por lo que el Decano tiene que tener un 'fondo de armario' que asegure la competitividad durante toda la segunda vuelta.

Es tiempo para que Óscar Arias y su equipo hagan su trabajo. No es fácil un mercado invernal, pero el Recreativo tiene dos muy buenas razones para convencer a futbolistas que piensen en cambiar de aires: la afición y el prestigio de jugar con el Decano en el Nuevo Colombino; y ese, para nada utópico, sueño de jugar una promoción de ascenso. Aunque para que haya entradas, tendrán que haber salidas.

El cuadro albiazul tiene un espejo en el que mirarse si quiere hacer una gran segunda vuelta. No tiene que remontarse mucho en el tiempo, solo a unos meses atrás.

La pasada temporada, en Segunda Federación, el Recre concluyó la primera vuelta con 32 puntos, mientras que en la segunda hizo uno menos, 31. Ello le hizo no moverse de ese segundo puesto que mantuvo casi la totalidad de la temporada. Eso sí, el Recre fue menos goleador (16 dianas, por las 23 de la primera vuelta), pero trabajó mejor en defensa, concediendo únicamente nueve tantos (una quincena en la primera vuelta).

Jugadores como Josiel, Trapero, Caballero, Rubén Serrano o Rubén Gálvez ya saben de cómo hacer una segunda vuelta. Al igual que Abel Gómez, que parece haber dado con la fórmula para imponerse en los partidos de forma contundente -que no quiere decir holgada-.

Con una ilusión incontenida entre los recreativistas, una afición que lleva en volandas en el Nuevo Colombino y un vestuario unido y trabajador, pocos ingredientes faltan para que el Recre pueda ocupar una de las cuatro posiciones de promoción de ascenso. Quizá la suerte. O algún penalti.