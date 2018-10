Satisfecho con el trabajo de sus hombres y con el triunfo conseguido se personó en la sala de prensa del Nuevo Colombino el técnico del Recreativo, José María Salmerón. El preparador albiazul explicó que "es muy difícil jugar. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos", en alusión al estado del terreno de juego, a lo que añadió que "se está trabajando, pero no vemos mejora. Para que el campo estuviera bien habría que levantarlo. Es un problema, pero es lo que hay. No quiero hablar mal en ese sentido porque perjudica al equipo que quiere jugar y quiere hacer las cosas bien. Se levanta mucho y no vemos mejora y ni siquiera entrenamos aquí".

Acerca del desarrollo del encuentro comentó que "en la primera parte ellos han tenido dos disparos de fuera de área y nosotros dos pases atrás en los que se pudo marcar. Hemos intentado salir jugando, pero ellos recuperaban porque había mucha distancia y no dominábamos la segunda jugada. Jugábamos en nuestro campo y era complicado superar su presión, ya en la segunda parte nos han faltado un poco de piernas. En el descanso Iago Díaz y Caye tenían problemas, Llorente y Caballé estaban cansados... Y los hemos dejado jugar más en la segunda parte. Estoy contento con los puntos, pero tenemos que seguir mejorando y analizando los partidos".

Sobre los dos cambios que introdujo en el once señaló que "que todos cojan ritmo es favorable para el equipo. Han entrado Quiles y Andrade, pero los que no han jugado están trabajando bien. Todo el mundo tiene que aportar". Acerca del planteamiento inicial comentó que los dos extremos de ayer (Iago Díaz y Quiles) "son dos jugadores a los que le gusta jugar a pierna cambiada, pero tienen la facilidad de jugar a pierna dominante. Pueden cambiar su posición en cualquier momento del partido".

El Recre formó con Tropi por delante de la defensa y con Llorente y Caballé como interiores, algo que Salmerón explicó diciendo que "durante la pretemporada alternamos los dos sistemas. Ellos se encuentran así más a gusto. Son jugadores que tienen llegada, que tienen fútbol. Ellos también han metido un mediocentro más de los que suelen poner y teníamos que tener esa igualdad".

Con casi toda la plantilla a su disposición, Salmerón espera el regreso de Carlos Martínez, de quien dijo que "nos da otro registro para desarrollar todo lo que queremos".