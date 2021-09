El secreto de Alberto Gallego

Falta poco más de una semana para que el Recreativo inicie la competición. El Decano tendrá que visitar al Utrera y lo hará con un secreto muy bien guardado por Alberto Gallego, su once inicial. El técnico catalán ha dado minutos a todos sus jugadores durante la pretemporada, alternando onces y relaciones entre los distintos integrantes de la plantilla, lo que dificulta el conocimiento de las intenciones del preparador ilerdense de cara al duelo ante el equipo sevillano.

Teniendo en cuenta lo visto durante el estío parece seguro que Rubén Gálvez partirá con una distancia considerable con respecto a Gonzalo Piña en la portería. El meta de Aracena ha ido recuperando sensaciones durante la pretemporada tras un año irregular en Melilla y la muestra de su crecimiento en confianza y determinación llegó en el penalti parado al Mérida el pasado fin de semana.

Aunque el Recre ha trabajado en función a una idea de juego por encima del dibujo, también sería sorprendente que el Decano no formara con tres centrales en Utrera. Si Pablo Gallardo vuelve a recuperarse plenamente de sus molestias apunta a indiscutible, como Ismael Barragán, mientras que el tercero en discordia parece ser Manu Galán. La recuperación de Hawkins y, sobre todo, el gran rendimiento del canterano Rubén Serrano durante toda la pretemporada dotan de alternativas a Gallego de cara al inminente arranque de la competición.

La banda izquierda será ocupada por Peter, que ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada y que apunta a ser un jugador diferencial dentro de la categoría. Más dudas ofrece la banda derecha, más que nada porque Diawara se ha incorporado más tarde al grupo que otros jugadores como Juanjo Mateo o Perotti, si bien parece que el africano podría contar con serias opciones de formar desde el inicio en el estreno liguero.

De ahí en adelante es cuando comienzan a aparecer muchas más dudas. El Recre ha echado en falta la figura de un mediocentro organizador puro, lo que ha suplido con mucha movilidad, dominio del juego directo con el buen hacer de sus delanteros y con la constante aparición de sus carrileros en amplitud. Arjona y Terán parecen ser dos jugadores determinantes en la parcela ofensiva, mientras que el papel de pivote tiene distintas alternativas, como la de Álex Moreno, que ha ido creciendo en sensaciones y estado de forma con el paso de las semanas; Dani Sales, Ponce o el propio Rubén Serrano, que también ha jugado con soltura por delante de la defensa.

Marc Fraile oposita a acompañar a Terán por detrás del punta, si bien la polivalencia de Perotti también le hace tener opciones, mientras que Chendo parece que completaría el once, con el permiso de Juan Delgado. La prueba de mañana en Riotinto parece que no descubrirá las cartas del técnico, por lo que habrá que esperar a la última semana para saber si Alberto Gallego da alguna pista más sobre el que será su primer once oficial.