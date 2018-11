Preocupante falta de fútbol en el Recreativo

Marbella como San Fernando o los dos últimos partidos en casa. Todos cortados por el mismo patrón. El Recre tiene un problema en su sala de máquinas a la que el técnico no termina de dar solución pese a que lo ha probado casi todo ya. El Decano es incapaz de generar el juego necesario para dar el paso adelante necesario. Ha demostrado que es muy sólido, lo que le da para estar en una desahogada pero ese último escalón requiere de un plus en su juego que no encuentra. Con un tercio del campeonato a cuestas ya comienza a ser una cuestión preocupante. Es el principal quebradero de cabeza para José María Salmerón. Su Recre no es capaz de elaborar. El domingo no logró inquietar a su rival hasta que con el tiempo cumplido tocó zafarrancho de combate a la desesperada. Y entonces no fue a base de fútbol.Tiene un plan claro y definido. Defensivamente es un equipo con unas prestaciones altísimas al que resulta una quimera generarle ocasiones de gol en jugada. En Marbella no obstante falló en donde no suele hacerlo. Se mostró fragil a balón parado. Esto le exigió un paso al frente que no supo dar. Más aún cuando tuvo la posesión de forma dominante durante una hora sin que se tradujese en una sola ocasión de gol.Cuando le toca tomar la iniciativa y se quien construya todo es oscuridad. Los últimos cuatro partidos están escritos todos por el mismo guión. Solidez y punto. Si acierta en alguna de las escasas ocasiones que tenga podrá sumar la victoria, pero si el que da con ella es el rival no hay nada que hacer. En las doce jornadas disputadas sólo en el encuentro contra el Real Murcia en la Nueva Condomina fue capaz de levantar un marcador adverso.

Sólo ante el Murcia fue capaz de levantarse después de verse por detrás en el marcador

El propio Salmerón reconoció al término del choque con el Marbella que al Decano “le falta ese talento para dar un último buen pase y tener más ocasiones de las que creamos”. ¿Dónde está el problema? Es responsabilidad del técnico o atiende a las limitaciones de la plantilla. El debate es encendido en el entorno albiazul, que ve como el equipo no de termina de responder a las expectativas. El plantel tiene mimbres para mucho más de lo ofrecido hasta el momento. Un equipo con jugadores como Tropi, Borja Díaz, Fernando Llorente, Carlos Martínez, Iago Díaz, Alberto Quiles, Lolo Pla o Caye Quintana, entre otros, puede y debe ofrecer mucho más de lo que ha sido capaz de hacer este Recre. Todos ellos lo han hecho en temporadas anteriores con rendimientos que les han permitido jugar en diferentes equipos Top de la categoría y acumular muchos partidos en categoría superior. En Huelva no acaban de encontrarse.El técnico lleva semanas dándole vueltas a la sala de máquinas para dar con la tecla. Hay una estructura base sobre la que hace girar algunas piezas. Tropi y Llorente son innegociables de momento. El primero lo ha jugado todo y el segundo sólo se perdió dos jornadas. A su alrededor danzan según los partidos Traoré, Caballé, Borja Díaz o un segunda punta algo más retrasado como Lolo Pla. Ninguna de las alternativas ha funcionado. Ni con un delantero ni con dos. Es un problema estructural que tiene más que ver con la voluntad que con las condiciones. Con la reincorporación de Carlos Martínez entra un elemento más en la ecuación.

Tropi y Llorente son innegociables en el centro, mientras el resto de piezas no se asientan

El problema es que lo que funciona una jornada deja de hacerlo en la siguiente. Si el mejor encuentro fue ante El Ejido, la misma estructura no repitió resultado. En Santo Domingo jugó con tres medios con Borja Díaz junto a Llorente y Tropi con Caballé e Iago. Borja Díaz se cayó contra el Almería B para que entrase el goleador Quiles. Taroé entró por Caballé en San Fernando y salió frente al Malagueño. De nuevo Borja Díaz volvió en Marbella... Cambios y más cambios sin encontrar el que definitivamente saque al equipo del atasco con la pelota en los pies. El Melilla espera en el horizonte con las orejas tiesas en la grada. El malestar pese a la victoria contra el Atlético Malagueño fue palpable y la derrota en Marbella alimentó el sinsabor de los aficionados. La brújula debe dar con el norte.