"Ya sabemos que quien no corra, no va a jugar"

El Recreativo de Huelva presentó ayer oficialmente a Iago Díaz, una de sus nuevas incorporaciones para esta temporada. Extremo de 1,83 de altura y 25 años (nació en Barcelona el 10 de febrero del 93) llega con ambición y ganas de crecer tanto personal como deportivamente.

Óscar Carazo, director deportivo del Decano, aseguró durante el acto que Iago Díaz "es un futbolista que a pesar de su edad (25 años) tiene una dilatada experiencia tanto en Segunda A como en Segunda B; empezó su carrera en el Lugo, de ahí firmó con el Almería en Segunda A, fue cedido a la Cultural Leonesa, Ponferradina (de donde procede)... ha pasado por diferentes situaciones en el fútbol y esa experiencia nos va a aportar positivamente".

"Puede jugar en ambos lados, tanto en la derecha como en la izquierda, es rápido, potente al espacio y desde la parte izquierda tiene una buena salida hacia la derecha para el golpeo. Cuando empezamos a hablar con él la situación era un poquito complicada, pero todo lo que era de su responsabilidad nos lo puso a nuestra disposición y todo resultó muy fácil, por lo que hay que agradecerle esa facilidad", añade Carazo.

Iago Díaz es un jugador contrastado y con futuro, que dispuso de varias ofertas este verano, pero finalmente se decantó por la del Recreativo. "Como ha dicho Óscar, cuando empezamos los contactos todo estaba un poco complicado. Al terminar la liga mi representante me comunicó la oferta del Recre; después llegaron otras pero este es el club perfecto para mí, para mi crecimiento personal y para llevar a la entidad otra vez donde se merece. Óscar confió mucho en mí y esa insistencia que me aporta, además de la del entrenador y el club, fue lo que me llevó a venir aquí".

Sobre la posición en la que está más a gusto en el terreno de juego señala que "en el Lugo con Quique Setién jugaba mucho por la izquierda y al llegar a Almería lo hacía por la derecha, e incluso en algún partido en Ponferrada jugué de delantero centro. En cualquier posición de las de arriba me siento cómodo. El técnico (Salmerón) me está poniendo más por la derecha, pero no le importa que a medida que avanza el partido nos vayamos cambiando de banda. En la derecha puedo aportar más velocidad y más centros al área, y en la izquierda regate hacia adentro y golpeo".

Sobre su relación con el entrenador albiazul afirma que "me está transmitiendo muchísima confianza y eso cualquier jugador lo agradece. Nos está pidiendo muchísima intensidad y trabajo, y ya sabemos que quien no corra con él no va a jugar. La Segunda B es una competición muy dura y sabemos que corremos todos y trabajamos todos o los partidos no los sacaremos adelante".

"Nunca se me pasó por la cabeza la idea de jugar en el Recreativo; tengo muchos amigos que pasaron por aquí y todo el mundo me habló bien. En Segunda tuve la oportunidad de meterle dos goles en dos temporadas diferentes al Recre, así que muy contento de estar aquí. Es un club increíble y todos tenemos que crecer con él".

"Estamos haciendo un proyecto muy ilusionante, este año lo afrontamos todo el mundo con muchas ganas. Los fichajes que llegamos hablamos en el vestuario que tenemos muchísima ilusión por hacer las cosas bien, por hacer un año bueno con el Decano y llevarlo a posiciones altas de la tabla, pero esto se consigue poco a poco. De momento estamos trabajando muy duro en la pretemporada para llegar al partido con el Don Benito (el debut en la Liga) en la mejor forma física posible y a partir de ahí crecer".

Iago Díaz tiene experiencia en lograr ascensos, ya que subió de categoría con el Lugo y con la Cultural Leonesa. "En ambas etapas fue muy importante la unión del vestuario. Tener un equipo bueno también hace mucho, pero en una temporada tan larga, con un play off a posteriori, siempre hay momentos malos y ahí es muy importante que el club y el vestuario estén unidos para conseguir ese salto de categoría".