¡Aquí no se relaja nadie!

El peor equipo de todas las categorías nacionales, un rival que todavía no ha ganado y suma un punto de diez posibles... Todos los ingredientes para un batacazo de los que hacen daño como alguien se confíe. Lo saben bien en el vestuario del Recre. Su capitán toma la palabra para advertirlo. El que se confíe pone la semilla para el palo gordo. "El que piense que va a ser fácil o que vamos a golear está muy equivocado", asegura Diego Jiménez.

El zamorano no quiere ni oír hablar de relajación el domingo. Alerta que el Atlético Malagueño es "un filial y un filial siempre es peligroso. Da igual los números que tenga porque son imprevisibles". Lo vivieron "con Las Palmas Atlético la temporada pasada". Destaca que su rival tiene "calidad para hacer que la balanza caiga de su lado. Hay que tener mucho cuidado con ellos".

"Hay que estar tranquilos porque estamos a tres puntos de una zona muy bonita de la clasificación"

El mensaje va dirigido de puertas adentro, pero también hacia fuera. Diego Jiménez no quiere que el público tenga prisas porque "sería un error". Si pasan los minutos, deben ser los malaguistas los que "tienen que estar nerviosos". La inexperiencia es "del Malagueño y es a quien le debe entrar esa ansiedad, no a nosotros. Tanto nosotros como la afición debemos estar tranquilos para madurar el partido con solidaridad".

La última derrota en San Fernando generó mucho debate sobre la dificultad del Recre para llevar la iniciativa en los partidos. Jiménez insiste en que "hay que estar tranquilos". Defiende que el equipo tiene "algo muy bueno que es la solidez defensiva. Los once que salen de inicio y los tres que entran después están muy comprometidos". El Recre es un equipo "al que es muy difícil generarle ocasiones de gol. El de San Fernando sabíamos que iba a ser un partido complicado porque no es casualidad que ellos lleven cinco goles en contra nada más".

Destaca que pese al último tropiezo "estamos a tres puntos de una zona bonita de la clasificación. Sólo tenemos que pensar en preparar bien el partido del Atlético Malagueño".

El duelo de Bahía Sur puso el foco sobre las dificultades con la pelota del Decano. Diego Jiménez defiende que en el Recre "no hay problema con el balón". De hecho, "hemos creado ocasiones en los anteriores partidos. Aquí no hay nadie que se pasee por la categoría". Llegan de San Fernando, de un partido "en el que nos ha costado más que en otros y parece nos volvemos locos y no sabemos jugar al fútbol". Insiste en que su rival del domingo pasado "sabíamos que era muy complicado, porque ellos a nivel defensivo saben muy bien lo que hacen". Por esto destaca que "tuvimos un palo y un par de ocasiones que no supimos concretar. Hay que confiar en el trabajo que los resultados llegarán".

Las últimas semanas fueron positivas para el zamorano, que ha recuperado un sitio en el once como comodín en la defensa. Lo valora como positivo, aunque recuerda que "soy un trabajador, jugador de equipo que se adapta a lo que me pida el entrenador para tratar de dar el 100 por 100 para que haya competencia y que nadie se relaje".