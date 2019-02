El final inevitable a una relación sin futuro entre el Recre y Eurosamop

Juanma López y Eurosamop abandonan el Recreativo después de año y medio de una relación que comenzó con altas expectativas pero que se diluyó por el camino, con un desgaste evidente y una falta de sintonía que hacía inviable un futuro en común. La bicefalia provocada era un problema al que tenían que dar solución para clarificar y simplificar el futuro de la entidad, dos términos a los que aludió en varias ocasiones el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en referencia al Decano recientemente. El exfutbolista del Atlético de Madrid llegó a Huelva en junio de 2017 como el salvador in extremis de un club abocado al descenso a Tercera por impagos tras la rocambolesca aparición de Vicente Simón y su supuesto grupo inversor en un proceso de venta frustrado que dejó al club y al Ayuntamiento a las puertas del 30 de junio sin margen de maniobra. Fue el 29 de junio de 2017. López blindó su aportación con un contrato de gestión integral del Recre por diez años que le daba plenos poderes en todas las parcelas y le garantizaba recuperar su aportación más los beneficios futuros. Desembarcó tras abonar el dinero necesario con el reto de poner en pie un proyecto deportivo ambicioso y el objetivo de convertir su presencia en propiedad en un futuro cercano. Así lo recogía el contrato de gestión. La realidad fue muy diferente.La complejidad de la situación del Recre, los obstáculos encontrados en el camino y la dejadez en sus funciones fueron limitando el papel de Eurosamop y Juanma López a prestamistas con intereses económicos-deportivos en el club. Ya en verano se planteó su salida cuando Zephir Homes, sociedad encabezada por el expresidente Francisco Mendoza, lo exigió para ejecutar la compra. López pidió lo puesto para irse. Finalmente la venta no fraguó y siguió Eurosamop en el club como aliada de Krypteia Capital, la otra aspirante rechazada por la Mesa de Contratación en dos ocasiones. Un tercer proceso de venta desierto fue decisivo. Eurosamop siguió dentro del Recre por la fuerza del contrato de gestión, pero sin voluntad de llevarlo a cabo ni interés de las partes porque tuviese más presencia. La bicefalia tenía fecha de caducidad. El Ayuntamiento quiso que fuese antes del pleno de aprobación de rescate municipal del 27 de diciembre, aunque no fue posible. Ya entonces las negociaciones estaban en curso. Fue poco más de un mes después cuando se firmó la inevitable salida de Juanma López en unas condiciones similares a las del verano. Se va por lo que lo puso.