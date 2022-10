Los refuerzos no refuerzan en el Recre

Una plantilla diseñada para pelear por estar en lo más alto de la categoría cuyos pilares son los futbolistas que siguen de la pasada campaña. El Recre sigue sin arrancar con solvencia esta temporada, en la que ha ganado dos de seis partidos disputados. La situación tiene a su entrenador en la cuerda floja y la visita del Poli Ejido del próximo domingo marcada en rojo como la primera final prematura de la temporada.

Estado físico, dudas tácticas o falta de un modelo juego claro… Muchas las cuestiones que se debaten los aficionados al ver que su Recre no termina de reaccionar. Las estadísticas ofrecen un dato curioso. Uno de los grandes déficit que tiene este Decano es que sus refuerzos no refuerzan. No aportan lo que esperaba de ellos ni cualitativamente ni cuantitativamente. El Recre sigue sostenido por los mismos jugadores que ascendieron la pasada campaña.

El club decidió mantener en verano una base de jugadores de la pasada campaña que sirviera de armazón sobre el que construir el proyecto. La idea es que actuase de cimientos y que las incorporaciones le diesen el salto de calidad necesario con la nueva categoría. La realidad es que hasta el momento el único de esos futbolistas que está cumpliendo las expectactivas es Dopi.

En las seis primeras jornadas solo hay seis futbolistas con más de 400 minutos disputados. De ellos cinco permanecen del bloque que subió en abril de categoría. El único de los fichajes hechos en verano que tiene un puesto indiscutible en el equipo inicial de Abel Gómez es Adri Crespo que lo ha jugado todo. Los mismos 540 minutos que acumula Rubén Gálvez.

El tercero con más presencia en el once es Peter con 467. El africano ha jugado en punta, en una banda, la otra y el lateral. Su polivalencia ya fue un factor clave la campaña pasada. Abel este año vuelve a hacer uso de ella. Es un jugador esencial en el Recre. Arjona y Juan Mateo acumulan prácticamente la misma presencia sobre el césped mientras que Manu Galán suma 444 minutos.

De los fichajes hechos el que mejor rendimiento ha ofrecido es Dopi. Pese a partir como segundo delantero en los planes de Abel Gómez ya es el máximo goleador del equipo con tres tantos. Suma más minutos saliendo desde el banquillo que Pablo Caballo como más presencia en las alineaciones de inicio.

La anómala situación afecta mucho al rendimiento del equipo. Los que debían dar el salto de calidad de momento no están rindiendo al nivel previsto. Implica esto que el potencial albiazul se resiente, más allá de otras cuestiones que revierten negativamente sobre el césped. Recuperar la mejor versión de hombres como Pablo Caballero, Josiel, Jordi Ortega o Iago Díaz, a quien de momento no le está dando muchas oportunidades, es fundamental. Si el Recre quiere reengancharse a la pelea por arriba y tiene tiempo suficiente para hacerlo necesita que quienes llegaron para dar un salto de calidad lo hagan. De momento solo cumplen los del año pasado y Dopi.