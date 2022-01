La herida abierta de la derrota del Recre con el Utrera

El Recre iba a perder algún partido. Ningún equipo es invencible. El Decano, que firmó una primera vuelta inmaculada, sabía que en algún momento tendría que sumar un traspié. Pero la teoría es una cosa y la realidad otra bien diferentecuando toca afrontarla en carne propia. El tropiezo con el Utrera abrió una herida en el conjunto albiazul. El momento, primer partido del año en Día de Reyes; el escenario, su campo; y el rival, su máximo enemigo por el ascenso. Todos esos elementos hicieron que los tres puntos que volaron del Nuevo Colombino doliesen mucho. La herida está abierta. Y todos saben que no hay mejor remedio para cauterizarla que la victoria inmediata. Ceuta está en el horizonte.

El central Pablo Gallardo aseguró que "en el vestuario se ha encajado mal la derrota. No nos gusta perder y este era un partido importante en casa. Esto podía pasar, es muy difícil mantenerse imbatido durante toda la temporada. Ha tocado perder, no pasa nada pero al equipo no le gusta. El ánimo está jodido pero sabemos que hay que levantarse y entrenar para sacar el próximo partido".

En cuanto al rival "ellos están haciendo una temporada muy buena. Es un gran equipo, muy rocoso. Tienen mucha experiencia y lo han demostrado. Creo que en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones y que si hubiéramos convertido alguna el partido hubiera cambiado".

"No se está produciendo una línea descendente, sino que cada vez cuesta más ganar. Los rivales aprietan por la necesidad y la urgencia de puntuar. Nosotros tenemos que analizar las cosas que hacemos bien y las que tenemos que mejorar, a partir de ahí plantear los partidos con garantía de superarlos", comentó.

El domingo el Recreativo de Huelva se mide al Ceuta B: "Tenemos tres días para limpiar la mente de este partido y recuperar las piernas. Esto afecta anímicamente pero hay que ser listo y olvidar lo que ha pasado para afrontar un partido en el que los tres puntos son tan valiosos como los que se nos han escapado en esta jornada", finalizó.

Por su parte, el mediocentro Dani Sales comenzó apuntando que "ha sido una lástima perder la última ocasión. Era un empate que nos servía mucho y ha sido una pena". "Hemos llegado bien de las vacaciones, nos hemos cuidado y todos estamos dentro de los parámetros en los que debe estar un futbolista profesional, eso dice mucho del equipo", confesó el sevillano. En cuanto a sensaciones, "siempre que se pierde son malas. Podríamos haber llevado el partido de otra manera, como dice el míster. Toca seguir trabajando y remar todos juntos".

Sales afirmó que "tenemos muy buena plantilla. Estamos preparados para todo lo que venga y lo estábamos para esta derrota. Dentro de tres días jugamos contra el filial del Ceuta y eso es lo positivo, que nos olvidemos de esto lo antes posible. Seguiremos entrenando con la cabeza alta". Señaló que "el arbitraje no ha sido del todo bueno, pero no es excusa. No ha sido el día ni para el árbitro ni para nosotros. Es momento de trabajar y estar unidos".