Los albiazules se quitaron en Ceuta la mochila de la derrota

Volver de Ceuta con tres puntos era el objetivo tras varias semanas sin competir y con el peso de la primera y única derrota en la espalda de los albiazules. El Recreativo se montó en el ferry con la emoción que supone ganar el partido en el minuto 90. Estas son las sensaciones de dos de los futbolistas del Decano, el delantero Juan Delgado y el centrocampista Dani Sales.

El goleador de la jornada, Juan Delgado, anotó su sexto tanto con la elástica albiazul. Tras el encuentro confesó que "nos ha costado entrar en el partido pero nos hemos llevado los puntos, hay que seguir remando". Se mostró "muy contento por el gol. Después de la lesión ya jugué contra Utrera y no tuve oportunidades además de perder el encuentro por lo que fue una vuelta un poco agridulce, pero hoy se olvida todo. Hemos puntuado en un campo dificultoso y me reitero en que tenemos que seguir trabajando y, en mi caso, competir en los entrenamientos para entrar en el once".

Acerca del trabajo de sus compañeros afirmó que "los jugadores que han entrado han aportado muchísimo y para eso estamos aquí. Tenemos que dar lo máximo de nosotros mismos y no olvidar que estamos en la Tercera RFEF y tenemos que remar juntos".

Por su parte, el centrocampista Dani Sales comenzó apuntando que "lo que hemos hecho hoy es lo que entrenamos día a día. El equipo ha creído hasta el final y lo importante es que nos hemos llevado los puntos". "Era un partido muy complicado porque veníamos de una derrota frente a un rival directo como el Utrera, también el campo era difícil da igual el momento en el que vengamos. El equipo ha estado bien, hemos tenido fe y hemos llegado muy bien físicamente al final y eso ha sido diferencial", reveló.

"Cada partido tiene su subpartido, esta categoría es muy dura", comentó. Para el sevillano "los rivales exigen mucho" y tras el trabajo que el equipo ha desarrollado "hemos sacado la victoria". A pesar de que Sales saltó al campo desde el banquillo, eso no lo desmotiva, "el Recre está por encima de todo, incluso de los jugadores. Cuando tenemos la oportunidad de salir al campo, tenemos que hacerlo lo mejor posible e ir a por los tres puntos".

El Decano se quita la sensación de haber perdido el último partido "toda derrota es jodida y ahora podemos trabajar sobre el resultado. Tenemos que mejorar muchos aspectos y en eso estamos, seguimos trabajando y queremos mejorar lo máximo posible". En cuanto al gol de su compañero aseguró que "ojalá Juan meta treinta goles más".