Dani Sales: "El equipo ha hecho un partidazo"

El Recreativo consolidó su primer puesto en la tabla clasificatoria en el duelo ante Cartaya ayer. Los tres puntos se fueron para la capital después de un partido muy trabajado por parte del conjunto albiazul y por el doblete de Adri Arjona.

Al término del choque, uno de los futbolistas destacables de la jornada, Dani Sales, subrayó que "estoy muy contento, el equipo ha hecho un partidazo. A nivel individual estoy muy bien por cómo se están dando las cosas y por la titularidad, quiero seguir así".

El terreno de juego del Luis Rodríguez Salvador no se encontraba en las mejores condiciones, en cuanto a eso afirmó que "estamos en tercera y sabíamos a dónde veníamos. Aún así estamos preparados para todo tipo de superficies". "Nos está yendo muy bien, estamos siendo súper efectivos y vamos en buena dinámica", comentó el centrocampista.

"Somos el mejor equipo de Europa, eso dice mucho del grupo. Ojalá sigamos en está línea aunque sea complicado", apuntó. Las gradas del estadio cartayero se llenaron de incondicionales albiazules, para el sevillano "la afición es de locos. Estamos muy contentos por ellos, ya que el año pasado fue muy duro. Es gloria bendita que tengan estas alegrías y que vayamos todos a una".

Partido a partido, Sales va encontrando cada vez más titularidad, "trabajo en el día a día para entrar en el once inicial. Me gustaría ser importante tanto en el banquillo como en el once", finalizó.

El goleador de la jornada, Adri Arjona, jugó en una posición a la que no está muy habituado, sobre esto comentó que "hoy me he movido por la zona de 9, yo voy donde me diga el míster. Cada año me he adaptado a donde me ha tocado jugar, mientras sea dentro del campo estoy a gusto. Lo mejor es adaptarse y hoy he tenido la suerte de marcar. He ayudado al equipo y hemos conseguido la victoria".

En cuanto a las siete victorias consecutivas que lleva el Decano "se dice fácil pero es muy difícil. En la vida lo he conseguido, la última vez fue en la cantera del Barça y era obligado, hace muchos años. Es verdaderamente complicado lo que está consiguiendo este equipo".

"Hay muchos balones que creo que he perdido pero también le ha pasado a los demás y ha sido por el terreno. Al final la superficie afecta a ambos conjuntos, hay que trabajar duro para que no te afecte una pérdida de balón por el terreno de juego y concentrarte más", señaló el centrocampista.

En términos de afición, el tarraconense no tiene palabras, "qué voy a decir de la afición. No se cansan de animar y de venir. Es un orgullo defender al Decano y más con la gente que nos sigue a todos lados".

Arjona finalizó elogiando al grupo, "estoy muy contento por el doblete, pero solo sirve cuando significa la victoria. No vale perder o empatar. Es increíble meter dos goles y conseguir el triunfo después del trabajo de todo el equipo".