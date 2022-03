Previa: Recreativo-Cartaya | Un derbi con mucho que decir

Hoy puede ser un gran día. El Decano puede ser equipo de Segunda RFEF esta tarde. La peor categoría de su vida está muy próxima a ser historia. Es cuestión de tiempo que así suceda, pero mejor cuanto antes. La fiesta no puede esperar. No depende de él pero las matemáticas le dan una posibilidad de lograrlo y no hay mejor momento para hacerlo que en casa, con los suyos y en un derbi provincial con un Cartaya con la permanencia avanzada. Todo va a depender de lo que suceda por la mañana en Utrera. Si Los Barrios puntúa, el Recre subirá ganando su partido. Hoy puede ser un gran día y mañana también.

Si Los Barrios puntúa, el Recreativo sube. Es matemático, el ascenso del Decano este fin de semana depende de lo que haga el Utrera. Una derrota o un empate le vale al conjunto onubense para proclamarse de Segunda RFEF. Dependiendo únicamente del Recre, se certificaría con dos victorias. El equipo llegará al Nuevo Colombino sabiendo si se juegan el ascenso, pero eso "cerrar el objetivo estando tan cerca es lo más complicado. Creo que no debemos mirar lo que va a hacer el Utrera. Yo tengo asumido que el Utrera va a ganar sus 4 partidos y es un poco lo que hemos transmitido. Por lo tanto nosotros hemos de cumplir con los 12 puntos también", señaló Alberto Gallego.

En esta jornada, el equipo llega con las bajas de Pablo Gallardo, que sigue en proceso de recuperación; y de Juanito por sanción. El sevillano vio su quinta amarilla en Pozoblanco por lo que cumplirá su partido de sanción. El resto de jugadores están disponibles para el choque. Los de Gallego quieren puntuar y hacer bueno el punto conseguido la semana pasada, por lo que el técnico albiazul apostará por un plan de ataque, lo que vuelve a cambiar el sistema. Una de las posibilidades del once inicial es Rubén Gálvez en portería; defensa para Manu Galán e Ismael Barragán; los carriles serán para Juanjo Mateo y Pedro Pata; pivote defensivo para Dani Sales y en sala de máquinas actuarán Adri Arjona, Víctor Barroso y el ataque lo conformarán Peter, Juan Delgado y la duda está en Rubén Jurado o Chendo.

Derbi onubense y domingo, lo que asegura la llegada al Nuevo Colombino de miles de aficionados albiazules. La jornada comenzará con el recibimiento al equipo que, por ser una ocasión tan especial, llegará en el autobús oficial. Día grande para Huelva que amanecerá envuelto en energía azul y blanca que transmitirán a cada uno de los integrantes de la plantilla que se bajen del autobús. Huelva tiene ganas de celebrar, tiene ganas de fuente.

Cartaya

Desde el lado cartayero, es imposible no echar cuentas a estas alturas aunque desde las entrañas del Cartaya digan que no. Sin pretenderlo, la cabeza suma y resta, ve las opciones y dónde se puede confirmar la consecución del reto, que no es otro que la salvación. Restan cinco partidos para el final y al conjunto rojinegro le hace falta al menos un triunfo. Eso como mínimo, aunque si suma dos, entonces las cábalas quedarían hecha cenizas.

Dicen que si Cartaya y Recre hubieran ganado en la última jornada y el Utrera hubiese perdido, entonces el partido de hoy sería una fiesta. Nada de lo que se pensaba ocurrió. Aunque las circunstancias no le resta ni un ápice de glamour al partido. Por parte rojinegra, es la primera vez que juega en el Colombino en su historia. Ya por ahí se cuela la revolución de tripas y agitamiento del músculo más importante del cuerpo. Y a partir de ahí, el conjunto de Amate tendrá que controlar sus emociones, porque las emociones sobreexcitadas te suele conducir a la ausencia de calma y eso provoca errores. Y el Cartaya, que es consciente de ello, no puede cometer ni un solo error si quiere amargarle la tarde al Decano.

En lo tangible, en lo exclusivamente deportivo, el Cartaya comparece con la importante baja de Cerpa, pulmón y referencia del equilibrio. Amate ni tiene otra que inventar un centro del campo compuesto, es decir, sin pivote único porque no lo tiene y deberá apostar por una dupla, Asuero-Ponce, que no fijará tanto pero que harán mil kilómetros si es necesario. Nauzet vuelve al lugar donde más sufrió en su carrera, afirmación que ha manifestado el portero y la defensa, si Novoa está en condiciones, será la misma de las últimas jornadas.

El entrenador rojinegro es consciente de la importancia de poner una frontera en el centro del campo. Si en cada partido la zona de laboratorio siempre es lo más importante, en este caso, y teniendo en cuenta la fórmula del Decano, cobra una importancia superlativa. Por eso se espera tráfico desmesurado en la medular para comenzar ahí a taponar las autopistas de despegue de los albiazules. Cascajo, Tavira, Lolo y Pepe Cárdenas optan a las plazas titulares.

Arriba, como siempre, estará Wocjik, en época de sequía. El delantero lleva once goles pero hace una eternidad que no marca. Ahí tendrá un gran escenario para la resurrección.

Con todo, el once más posible será el formado por Nauzet, Lagos, Novoa, Franci Ruiz, Paco Benítez, Asuero, Ponce, Cascajo, Lolo, Tavira o Pepe Cárdenas y Wocjik.