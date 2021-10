Rubén Gálvez: "En algunos campos es difícil hacer el fútbol que nosotros queremos"

Los futbolistas albiazules atendieron a los medios al término del choque en Lebrija y posterior a la celebración de la victoria del Recreativo ante en Antoniano con la afición. Los autores de los goles, Cristian Terán y Juan Delgado y el guardameta que mantuvo la portería a cero, Rubén Gálvez fueron los protagonistas.

En primer lugar, el capitán del equipo calificó el partido como "muy duro y competido". Añadió que era "un campo con unas condiciones que no son a las que estamos acostumbrados. A pesar de eso, el equipo está preparado, sabe competir en cada superficie y se ha comprobado. Hemos estado muy serios, muy fuertes y nos hemos llevado los tres puntos".

Con respecto al primer gol, "vi que dudaba el portero y el defensa entonces me metí detrás y el balón estaba suelto. Pensé que el balón iba para gol pero dio en el palo, cogí el rechace y marqué". Terán se mostró contento por quitarse la "espinita" de marcar: "Venía teniendo oportunidades en estos últimos partidos y no me estaban entrando pero sabía que con trabajo diario entrarían. Hoy he tenido la suerte de marcar y de ayudar para conseguir la victoria para el equipo".

En cuanto a su capitanía en el equipo, el sevillano quiere "ayudar en todo lo que pueda a la plantilla, corregir y que ellos me corrijan. Tenemos una comunicación muy buena dentro del campo, nos sentimos identificados con el mismo patrón y sistema de juego, todos lo tenemos bastante claro. Intento aportar mi granito de arena dentro del campo igual que los demás y nos está yendo muy bien".

El segundo goleador del encuentro, Juan Delgado destacó que "hacía mucho calor, hemos visto al equipo sufrir e imponerse al Antoniano que ha apretado en muchas ocasiones pero nos hemos llevado los tres puntos". En cuanto a su titularidad, “me está tocando salir desde el banquillo. Hay que estar con los compañeros, hoy he tenido la suerte de golear y ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Estoy muy contento”

"El gol me ayuda a seguir cogiendo confianza y a ayudar al equipo" confesó el delantero. Con respecto a los campos a los que viaja el Recreativo, el 9 del Decano los califica como "guerrilleros". Pero "el equipo se está imponiendo a todo eso y nos hemos llevado los tres puntos de un campo muy complicado. Seguiremos trabajando porque la semana que viene vamos a un campo muy similar a este".

El guardameta del Decano, Rubén Gálvez, apoya a su equipo y destaca que "aprieta bastante bien en presión tras pérdida y uno tiene que estar preparado para ayudar al equipo". En cuanto al juego de balones en largo “hay algunos campos que no dejan hacer el fútbol que nosotros queremos, lo intentamos hacer en el Colombino. Nos tenemos que adaptar, jugar más directo, buscar al punta, al tercer hombre y de ahí ir a banda. El equipo se acopla a cualquier sistema de juego, tanto asociado como directo y estamos contentos".

Tras el primer gol del Recreativo, el Gato de Aracena confiesa que "puede que nos haya faltado control desde el 0-1, pero es difícil. En campos de estos se igualan mucho las fuerzas, son duelos. Quieres tener el balón pero al ser campos pequeños ellos aprietan muy encima, entonces tenemos que jugar a uno o dos toques y eso es complicado por el terreno de juego".

La afición no defrauda y para el portero onubense "Es una pasada jugar desde el doble descenso del que venimos. Hemos pasado a los 9.000 socios y al encontrarnos con esto en Lebrija jugamos como en casa. Después del partido hemos querido agradecerles el esfuerzo que hacen por nosotros. Estamos encantados, no hay palabras de agradecimiento para nuestra afición".