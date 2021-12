Álex Moreno: "El Córdoba es el rival a batir por la dinámica que trae"

Los jugadores del Recreativo disfrutan de su jornada de descanso de competición liguera. En la tarde de ayer se enfrentó a Rociana en un encuentro amistoso que no se pudo disputar en pretemporada. Al término del entrenamiento, los futbolistas Álex Moreno y Marc Fraile se pasaron por la sala de prensa del Nuevo Colombino.

El jugador Álex Moreno poco a poco va encontrando su lugar en el terreno de juego, partido a partido acumula una gran suma de minutos. "El equipo está muy enchufado, en los últimos partidos sobre todo. Ayer tuvimos un amistoso en el que jugamos la mayoría", comentó. En cuanto a la dinámica que lleva el grupo aseguró que "la dinámica de partidos y entrenamientos es muy positiva y se está reflejando en el campo".

"El míster me está dando la oportunidad y me siento cada vez mejor. Voy cogiendo los conceptos, no es fácil entrar desde el banquillo. Individualmente estoy muy contento pero sobre todo por el grupo, las cosas están saliendo", añadió el granadino.

Sobre el rival, Moreno apuntó que "creo que es el rival a batir por la dinámica que trae. Tienen todo victorias y es un equipo que concede poco atrás, tiene una línea defensiva muy buena. Son jugadores muy dinámicos y jóvenes que se dedican profesionalmente a esto".

"Ambos equipos llevamos una competición parecida, de muchas victorias seguidas", señaló. El centrocampista elogió a la afición, "es una de las mejores noticias, a nosotros nos motivan mucho. Nos dan mucho calor y es como si jugáramos doce en el campo, estamos súper agradecidos".

Álex finalizó comentando sobre la situación de la enfermería albiazul, "veníamos de una semana con tres partidos y cargada de trabajo. Esta semana es buena para recuperar, seguimos entrenando pero con las cargas más compensadas". "Hemos entrenado casi todos, algunos con más intensidad, pero todo el equipo está bien".

Por su parte, Marc Fraile comenzó analizando al equipo, "venimos de ganar en un derbi y sacar tres puntos muy importantes. El partido de este miércoles era un amistoso pero nosotros nos tomamos todos los partidos como una oportunidad para crecer y mejorar". "El equipo llega en un gran momento para afrontar un partido tan importante, que puede marcar mucho durante la temporada".

Fraile ve al próximo rival como "un equipo de gente joven. Son imprevisibles y tienen mucho talento individual. Compiten muy bien y sacan los choques, será un encuentro complicado. Haremos nuestro trabajo y llevaremos el plan de partido lo sacaremos adelante".

"En tercera hay partidos que se traban pero ellos lo están solventando todo muy bien", apuntaló. Marc aseguró que "hay que tratar con respeto al rival, como hemos tratado a los demás". A nivel personal, el albiazul acaba de salir de una lesión, se encuentra "con ganas de salir de estos momentos, porque se pasa mal. Te sientes impotente y sin participar, ahora estoy con mucha ilusión. Trabajo día a día para que no vuelva a pasar, quiero irme con un buen sabor de boca a las navidades".

Fisicamente se va "encontrando bien, me falta esa chispa que tras dos semanas fuera cuesta recuperar, pero en cuanto a confianza estoy bien". "Yo jugaré donde me digan, años anteriores he jugado de delantero y ya sé cómo es, asumiré el rol", finalizó.