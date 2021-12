Álex Moreno: "Necesitamos descansar para volver con las pilas cargadas"

El Recreativo ha concluido la primera fase de la temporada con el partido frente a Tomares ganado en el Colombino (1-0). Anaba debutó como goleador estrenando titularidad en casa y el marcador. Al término del choque, el capitán de la jornada, Álex Moreno y el goleador pasaron por la sala de prensa del estadio onubense.

El centrocampista Álex Moreno debutó como titular en el Nuevo Colombino, además saltó como capitán al terreno de juego. El granadino "me he visto muy bien, me quedo con buena sensación. Es un orgullo poder jugar aquí ante tu gente y de titular. Es un día especial por ser el aniversario del club y hemos conseguido la victoria, que para mí era la más importante del año".

Moreno tuvo que abandonar el campo lesionado, respecto a esto aseguró que "estoy regular. He recibido un golpe en el cuádriceps y se me ha ido cargando poco a poco hasta que ya no podía más. Hablé con el míster para probar unos minutos y ya decidíamos pero finalmente pedimos el cambio".

"Hoy teníamos que ganar nosotros, sino no vale de nada lo que hagan nuestros perseguidores. Hemos ganado y hemos hecho un buen fútbol, porque ha sido un equipo que ha estado replegado y cerrando bien las líneas por dentro y creo que lo hemos hecho bastante bien. Tenemos que estar todo el año centrados en nuestros partidos y dejar de mirar a los demás", afirmó acerca de los rivales.

El equipo disfrutará de vacaciones en estos días, tras finalizar la primera vuelta, "todas las victorias tienen la misma importancia, tenemos que irnos y descansar para despejar la mente con la familia para volver más enchufados que nunca. Todos los domingos tienes que dar lo mejor de ti, tu mejor versión y eso agota un poco. El equipo ha aguantado la primera vuelta espectacular, sin derrotas y haciendo buen fútbol. Necesitamos descansar para volver con las pilas cargadas".

El goleador de la jornada, Anaba, ha ido consiguiendo su lugar en el campo poco a poco. El ghanés comentó que "cuando empezó la Liga, yo apenas estaba convocado. Entrenando y confiando ha llegado el momento de que el míster me diera la oportunidad y estoy muy feliz".

"En estas últimas semanas he entrenado muy bien y el entrenador me dijo que tenía que marcar hoy. Yo tenía muchísima confianza en que marcaba. Ojalá seguir así, porque me ha dicho que tengo que subir y atacar no solo defender", apuntó.

"Mis oportunidades dependen del entrenador, todos entrenamos muy bien y fuerte para salir de titular", finalizó.