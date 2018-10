"Sería raro jugar en casa y que animaran a Carolina"

Eliezer Ojeda tiene el difícil reto de recoger el testigo de su padre, toda una institución en el bádminton onubense, pero el joven técnico demuestra que está totalmente preparado para cualquier batalla. El Recre IES La Orden recibe esta semana al CB Pitius de Carolina Marín y Eliezer espera "un partido duro ante un rival que se ha reforzado muy bien y tiene una gran plantilla. En las tres primeras jornadas han jugado contra Rinconada y Oviedo y se ve que están fuertes, pero la Liga es larga y ellos tienen muchos compromisos internacionales individuales".

El choque tiene de especial ver a Carolina Marín en Huelva defendiendo unos colores que no son los del IES La Orden, pero Ojeda asegura que "nosotros no lo afrontamos como un partido diferente porque venga Carolina. Nosotros esperamos que por ella venga más gente a ver el partido de lo habitual en Liga regular y esperamos un ambiente bastante chulo". Cuestionado por el apoyo que puede recibir la tricampeona del mundo, señaló que "sería raro jugar en casa y tener un pabellón que estuviese animando a Carolina. No creo que eso vaya a pasar, pero lo veremos. La gente irá a ver el partido, a disfrutar con Carolina, pero no irá en nuestra contra". Eliezer confirma que el número de socios del club sigue aumentando y explica que "creo que es la liga más abierta de los últimos años, solo hay que buscar cuando Rinconada ha estado último como ahora".

La recepción de Carolina por parte del Ayuntamiento también fue valorada por el preparador onubense, que explicó que "habla mucho de lo que ha conseguido Carolina, que ha logrado que el bádminton se vea más". "Que una jugadora de bádminton salga a un Ayuntamiento y una ciudad la vaya a recepcionar eso era impensable hace tres años", añade.

Sobre la formación de jóvenes en el bádminton explicó que "poco a poco vamos abriendo escuelas y ahora mismo creo que tenemos más de cien niños". El principal problema que suele encontrar para desarrollar el trabajo de cantera es que "no tenemos instalaciones para poder avanzar como se debería". En cuanto a apoyos económicos indica que "mirando hacia atrás tenemos muchos más que antes, pero siempre se quieren más. A nivel privado el pasado fue de los años que más desahogados fuimos a Europa. Huelva es una ciudad pequeña y es complicado encontrar soluciones".

Juan Sivianes quiso recordar que "coincidí con Paco Ojeda en Las Américas, pero no sé cómo se le ocurrió meter el bádminton en las actividades. Se le encendería una luz, pero no a todo el mundo que se le enciende la luz es capaz de sacar una campeona del mundo".