¿Cuántos puntos necesitará el Recre para ser equipo de play off?

¿Cuántos puntos necesitará el Decano para ser equipo de play off? Con 37 puntos a falta de 17 jornadas y en la cuarta plaza todo son cuentas. Las hacen los aficionados desde que el colegiado pitó el final del partido contra el Badajoz y las hacen los profesionales, aunque estos normalmente suelen no reconocerlo. Quedan 51 puntos por disputarse. En ellos está el sueño del recreativismo. No hay una cifra exacta que lo garantice, aunque sí claros referentes sobre lo que puede hacer falta en la segunda vuelta y conclusiones claras. Al igual que la permanencia se suele fijar en 45 y difícilmente cae quien los logra, el play off queda marcado en los 65 y en contadas ocasiones por encima. Difícilmente nadie se queda fuera si alcanza esa cifra.

Son números que elevan la necesidad recreativista hasta la treintena de puntos en las jornadas que quedan hasta el final del campeonato. Algo más de la mitad de los que quedan en liza. Al Recre le valdría con lograr el 60% de los que quedan para estar en el bombo en mayo.

El Decano necesita sumar el 60% de los puntos que faltan para garantizarse su clasificación

Es el resultado que arrojan los precedentes de las últimas campañas. En las últimas, sólo en dos de ellas fueron necesarios 70 o más puntos para ser cuarto. El Cádiz en la 13/14 se fue hasta los 71 y el Jaén en la 11/12 hasta los 70 aunque en ésta última con las retiradas de Villanueva y Ejido se alteró el saldo final de los equipos con el incremento automático de los puntos contra ellos. Así, desde el año 2000 jamás fue necesario ir más allá de esa barrera. De hecho, sólo en tres ocasiones más el cuarto pasó de los 65 puntos. Fue el Cádiz en la 10/11 (69), el Córdoba en la 6/7 (69) y el Cádiz de nuevo en la 2/3 (68). El resto de campañas con 65 o menos se clasificó un equipo para el play off de ascenso. De hecho, el año pasado se metió el Extremadura con 60 y luego ascendió.

Desde el año 2000 sólo sólo en cinco ocasiones fueron necesarios más de 65 puntos para jugar la promoción

La puntuación general suele tener un efecto acordeón. Si los de abajo, como es el caso esta campaña, llevan unos números bajos suele suceder que los de arriba acumulen más. Para el Recre su referencia es su propia primera vuelta. La terminó con 31 puntos después de ganar al Villanovense. Igualarla lo dispararía hasta los 62 con los que habría sido cuarto la temporada pasada, en la 14/15 y en la 12/13, pero se quedaría a las puertas en la mayoría de los precedenets. Superar esos números de la primera vuelta no parece una misión nada compleja para un equipo que vivió azorado por la incertidumbre y los numerosos problemas que rodeó el club. Si lo consigue tendría el premio en la mano.