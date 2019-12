La primera vuelta del Recreativo de Huelva, con más decepciones que alegrías

El Recreativo de Huelva está a punto de concluir una primera vuelta bastante gris, a falta del encuentro con el Córdoba que se jugará el 4 de enero correspondiente a la jornada 19. El conjunto albiazul se despide de 2019 con una floja 9ª plaza en la clasificación con 23 puntos, a diez del cuarto puesto (Yeclano con 33), con cuatro de ventaja sobre la promoción de permanencia (Talavera con 19) y cinco sobre los puestos de descenso (Villarrobledo con 18).

El conjunto de Alberto Monteagudo ha sumado seis victorias (Talavera 3-1, UCAM Murcia 1-0, Don Benito 2-0, Cádiz B 1-0, Mérida 0-1 y Sevilla Atlético 1-3); cinco empates (Balona 1-1, Murcia 0-0, Sanluqueño 1-1, Villarrubia 2-2 y Algeciras 0-0) y siete derrotas (Cartagena 0-1, Granada B 1-2, Badajoz 0-1, San Fernando 2-1, Villarrobledo 2-1, Marbella 2-1 y Yeclano 2-0), con un balance de 19 goles a favor y 18 en contra (justo uno por partido de media).

Cuando comenzó la temporada, todos apuntaban al Decano como uno de los ‘grandes’ de la categoría, y no sólo por historia. El equipo había dejado el listón muy alto la temporada anterior proclamándose campeón del grupo IV, aunque luego no pudo consumar el ascenso. La directiva logró mantener la ilusión entre la afición confeccionando una plantilla con jugadores contrastados que lo hacían firme candidato a luchar por uno de los cuatro primeros puestos, pero la dinámica del equipo no ha sido buena y los resultados no han acompañado.

Al Recreativo le costó arrancar en la Liga, pero poco a poco fue mejorando su rendimiento hasta situarse 3º en la clasificación en la jornada 6 con 12 puntos (4 victorias y 2 derrotas), sólo superado por el entonces líder San Fernando (16 puntos) y el Cartagena (13), cerrando los puestos de privilegio el Badajoz (11).

A partir de ahí llegó una fatídica racha de nueve partidos sin conocer la victoria que hizo peligrar la continuidad de Monteagudo en el banquillo. El equipo tocó fondo en la jornada 15, cuando marchaba 14º con 16 puntos, muy distanciado del líder Cartagena (34) y del 2º, 3º y 4º, San Fernando, Badajoz y Marbella, todos con 28 puntos. El peligro era real, pues la promoción de permanencia estaba a sólo un punto (Villarrubia con 15) y el descenso, a dos (Algeciras 14).

La pasada campaña el equipo marchaba 7º con 28 puntos, a cinco de la cuarta plaza

Las tres últimas jornadas, saldadas con dos victorias (Sevilla Atlético y Cádiz B) y un empate (Algeciras) permiten ver el futuro con más optimismo y dan tranquilidad y confianza a la plantilla. A la vuelta de la esquina está el 2020, en el que el Decano está obligado a enderezar el rumbo si quiere llegar con opciones de play off al tramo final de la liga.

La temporada pasada, en la jornada 18, el conjunto albiazul, estaba situado en la 7ª plaza con 28 puntos gracias a 8 partidos ganados, 4 empatados y 6 perdidos, con 18 goles a favor y 16 en contra. Estaba a cinco puntos del 4º clasificado (Balona) y con 9 de ventaja sobre el descenso (Sevilla Atlético) y acababa de empezar una racha que le mantendría 22 partidos sin perder.