El momento del cambio para el Recreativo

Hace tiempo que Monteagudo perdió el hambre y el sueño. El técnico del Decano llegó a Huelva cargado de ilusión, con la ambición de devolver al club onubense a la Liga de Fútbol Profesional de nuevo, como ya hiciera en su etapa como jugador. Sin embargo, el de Valdeganga se ha topado de bruces con una situación compleja. Seis son las semanas que el Recreativo lleva sin ganar, aunque haya habido encuentros en los que el combinado recreativista ha merecido bastante más de lo que ha cosechado, como en los duelos ante Atlético Sanluqueño, Cartagena o Villarrubia, sin ir más lejos.

El Recre se ha ido descolgando de la zona noble para asentarse en mitad de la tabla y ello ha provocado cierta desazón entre su afición, que aún paladea ese regusto amargo que dejó la temporada pasada. El principal hándicap para Monteagudo es que el Decano no ha sido capaz de mostrarse como ese equipo dominador y protagonista que anhelaba, entre otras cuestiones porque es mucho más fácil crecer desde la victoria y al Recre la suerte le ha sido esquiva en ese sentido.

Precisamente por ello, y en la búsqueda de soluciones, el preparador recreativista realizó una revolución en el once con cinco cambios. El desarrollo del choque mostró un Decano superior en Villarrubia, al que solo dos errores impidieron sumar los tres puntos y encontrar un punto de inflexión para ganar en tranquilidad ante la visita del Real Murcia. Se espera entonces que Monteagudo no realice demasiados cambios en el once, más ahora que ha recuperado a la mayoría de su plantilla.

Eso sí, el castellano manchego tendrá que buscar un sustituto al ímpetu de Gustavo Quezada. El ecuatoriano vio su quinta amarilla del primer ciclo de amonestaciones en su visita a Villarrubia, por lo que tendrá que ver el duelo desde la grada, como Alfonso, al que las molestias musculares le dejarán fuera de concurso una semana más. Las opciones son múltiples, pues la plantilla es lo suficientemente rica como para esperar que Monteagudo mantenga el sistema o lo cambia, mueva alguna pieza o termine cambiando hombre por hombre. Así, Irizo podría gozar de su primera titularidad de la temporada, aunque Isi Ros, Chuli o Gerard también tienen sus posibilidades de arrancar el duelo.

El Recre tendrá en frente a un Real Murcia que tampoco llega en su mejor momento. Los granas suman cuatro encuentros sin conocer la victoria, con dos derrotas y dos empates, el último el de la semana pasada ante el Marbella en la Nueva Condomina. Además, Adrián Hernández tendrá que hacer frente a un problema mayúsculo, ya que el único lateral derecho natural de su plantel, Álvaro Rodríguez, ha caído lesionado, mientras que el central más utilizado por el técnico, Antonio López, está sancionado tras ver su quinta amarilla de la temporada ante el combinado marbellí. La tercera baja del cuadro murciano es Víctor Curto, también en la enfermería.

Así, Hernández tendrá que experimentar en defensa, aunque el Recreativo ya vio como el Cartagena improvisó en su lateral derecho en su visita a Huelva y ese fue el único encuentro en el que el Decano se quedó sin perforar las mallas rivales, por lo que no habrá lugar a la relajación, menos en la situación en la que el cuadro albiazul afronta el choque.

Lo ideal para el cuadro local sería adelantarse rápido, conectar con la grada y revertir la situación porque el paso de los minutos podría acrecentar el nerviosismo y el choque podría terminar convirtiéndose en un plebiscito.