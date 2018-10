Sin presión para jugar

Tranquilo, sereno, con confianza. Sin presión. Así se muestra José María Salmerón en la antesala del partido ante el Jumilla de mañana en el Nuevo Colombino a las 18:00. "Estamos en el mes de octubre. Cuando ganamos dos partidos dije que esto acababa de comenzar y ahora que hemos perdido dos vuelvo a decir que el fútbol hay que tratarlo como es", explica el técnico albiazul en la previa de la séptima jornada de la temporada. Una plantilla completamente nueva y que se entorpece en el crucigrama de las alineaciones cada fin de semana. "Al equipo hay que tratarlo. Hay que seguir peleando, trabajando y no salirnos de una línea de trabajo y mejorar en otras que no estamos haciendo bien".

El míster recalca que cada semana hay que realizar un análisis más concreto de lo ocurrido en el césped y no reducirlo al resultado. Y es que, por ejemplo, "vuelvo a repetir que el domingo pasado no merecimos perder".

El equipo trabaja cada semana el aspecto ataque-defensa e incide en los fallosEl domingo trataremos de elegir lo mejor para afrontar el partido y las situaciones"

El comienzo de la temporada regular fue rebosante de esperanza para la afición recreativista tras conseguir la primera plantilla siete de nueve puntos en juego. Sin embargo, las dos últimas derrotas sumadas a la ausencia de gol, han bajado al equipo de los primeros puestos de la clasificación. Resultados que no han cambiado la manera de entrenar dentro del vestuario. "Nosotros incidimos siempre en el trabajo global", explica Salmerón, aunque "obviamente dependiendo de las características del contrario hay aspectos que podemos trastocar pero en situaciones de gol, en trabajo de ataque-defensa, tocamos todo en la semana", a la vez que se tratan aspectos que no han salido como se esperaban en los distintos compromisos ligueros.

En los planes que tiene sobre la cabeza José María Salmerón para sumar este domingo ante el Jumilla, está la disponibilidad de Marc Caballé y Fernando Llorente. Tras sendas lesiones, ambos jugadores volvieron el miércoles al trabajo con normalidad. Aunque el técnico recreativista llama a la cautela y primero evaluarán la situación que existe. "Tengo mis dudas de que puedan estar para jugar 90 minutos incluso los dos a la vez". El tema de las lesiones, muy presente estas primeras semanas de campeonato en el seno albiazul, causa que hay jugadores que "paran durante una semana y obviamente pierden ese ritmo de entrenamiento". Eso sí, Salmerón prefiere a jugadores que estén para 60 minutos al 100%, que un jugador que esté al 50% durante los noventa minutos. "Me preocupa que el tiempo que esté cada jugador sea al 100%. A partir de ahí habrá gente preparada para seguir aumentando el nivel", señala el míster.

En cuanto al rival de mañana, el Jumilla, José María Salmerón expresa que no es un equipo "muy reconocible" y del que es difícil conocer la probable alineación que presenten en el Nuevo Colombino, puesto que cambian muchos jugadores cada fin de semana. De todos modos, el técnico albiazul señala que han visto todos los partidos, además del conocimiento de jugadores como Robles o Manolo, a los que ha entrenado el propio Salmerón. "Trataremos de elegir lo mejor para afrontar el partido y las situaciones que tenemos".

Salmerón, antes de la rueda de prensa de ayer todavía no había visto las condiciones del verde para la disputa del encuentro, aunque cree que "hasta que las temperaturas no bajen no vamos a tener el terreno en unas condiciones buenas".