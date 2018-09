"No podía imaginar una manera mejor de retirarme"

Antonio Núñez y Jesús Vázquez fueron los protagonistas ayer de la Tertulia Deportiva de Huelva Información. Dos jugadores que han sido símbolos en el Recreativo de Huelva, capitanes del Decano ya retirados pero que siguen sientiéndose futbolistas.

"Si cuando empecé con 17 años me dicen cómo me hubiera gustado retirarme no podría haberlo imaginado de una manera mejor, en el sitio donde se jugó por primera vez al fútbol en España". Palabra de Antonio Núñez, ídolo de la afición albiazul que este domingo será homenajeado por el club tras su retirada como futbolista profesional.

Llegó al Decano con 35 años, y tras cuatro temporadas se ha convertido en un ídolo para la afición, que esta jornada le tributará el último aplauso. "Las mejores experiencias no tienen porqué ser celebrar un título. Muchas veces no me creen cuando digo que me quedo con mis años en el Recre antes que con la Champions que conquisté con el Liverpool", asegura.

Antonio Núñez tira de memoria para recordar varios partidos especiales en su trayectoria. "Me quedo con mi debut en Primera en un Villarreal-Real Madrid; con la final de la Copa inglesa en la que marqué pero perdimos en la prórroga ante el Chelsea; y con la final de la Copa de Chipre en la que lograrmos el título". Y dentro de su etapa en el Decano, "el partido en casa ante el Granada B, fue especial; mi último encuentro como profesional, ante Las Palmas Atlético, en el que ya intuía que podía ser mi despedida; y además, todos los que terminamos salvándonos fueron encuentros especiales".

El madrileño se siente afortunado puesto que "he tenido la suerte de vivir todas las facetas del fútbol. He disfrutado compitiendo, teniendo retos y también he sufrido con los malos resultados. Las épocas malas depuran la mentalidad de la gente, hacen que valores más las cosas. No es necesario ganar títulos, porque con la amistad y el compañerismo también se disfruta. La alegría de salvarte de un descenso es similar o superior a conquistar una Champions", dice. Su única asignatura pendiente ha sido "subir al balcón del Ayuntamiento (para celebrar un ascenso); es una espinita clavada, pero me voy más que satisfecho. Hace años pensaba que mi retirada llegaría cuando sólo tuviera ofertas de Segunda B, pero los años más bonitos los he disfrutado en esta categoría".

El domingo vivirá un día especial. "Seguro que me voy a emocionar porque estará mi familia. Mis padres nunca han sido 'padres de futbolista', me han apoyado en todo momento pero sin presionar y están orgullosos de mí. Viviré un momento especial en el Colombino, un estadio que nunca ha pasado desapercibido para mí, puesto que vine con el Celta y echaron a Fernando Vázquez, luego con el Huesca empatamos y descendimos... Son muchas vivencias".

Elogia a Jesús Vázquez "y no es porque sea mi amigo; es el mejor capitán que he tenido. El respeto de los compañeros no se busca, lo tienes o no y él lo transmite de forma natural; eso va con la persona". "Él tiene facilidad para hablar y eran famosas sus charlas en el vestuario. Un día, al final de la temporada y estando cerca del descenso, nos dio una charla magistral, sobre todo para los más jóvenes, para que entendiesen que no podíamos bajar a Tercera y ese día la gente fue consiente de lo que nos estábamos jugando", añade sobre su amigo y excompañero de club. "Lo veo algún día en el banquillo del Recreativo, no hay una persona mejor. A mí me gustaría trabajar en el club algún día, pero si no, no pasa nada. Siento Huelva como mi hogar y si las oportunidades que me den son aquí, encantado, pero nunca se sabe dónde te llevará la vida".

Pese a la complicada situación del Decano, Núñez ve con optimismo el futuro: "No es fácil salir de esta situación, pero estoy convencido de que tarde o temprano el Recreativo volverá a Primera. La clave estar en subir a Segunda A y normalizar la situación. Lo importante ha sido salvarnos de la desaparición y espero que no vuelva a amenazarnos de forma tan cercana. También es fundamental que el club no caiga en malas manos, de gente que viene a lo que viene. Estar tan apartado geográficamente puede ser un hándicap para el club; las comunicaciones no son buenas y eso echa para atrás a los inversores".

El atacante echa de menos "competir, la sensación de ir a tope por algo, la adrenalina... ahora juego al tenis con mi hermano, disputo alguna pachanga en Palos.

En cuanto al futuro, no se ve en los banquillos y por ahora no tiene prisa por decidir: "Siempre pensé que cuando dejase el fútbol volvería a Madrid, pero no lo tengo claro, dependerá de los proyectos que surjan porque aquí estoy genial. Ahora tengo más tiempo para otras cosas como estar más tiempo con la familia o viajar. Cuando tenía 29 años acababa los partidos reventado y nunca pensé que llegaría hasta los 39, pero pasaban los años y seguía jugando. Ahora los jugadores cada vez duran más. Recuerdo que con 24 años me enfrenté a Carboni, que tenía 40, y no pude irme de él. La edad no es un obstáculo".

Sobre la temporada del Decano afirma que "ya toca competir por otra cosa después de estar algunos años en la parte baja de la clasificación y con el objetivo de la permanencia. Todavía no se pueden echar las campanas al vuelo, pero la sensación es que la dinámica de este año es distinta a la de los anteriores", resalta.