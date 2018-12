El pleno aprueba el plan de rescate municipal para salvar al Recreativo de Huelva

El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el plan de rescate del Recreativo de Huelva. La propuesta presentada por el equipo de Gobierno ha contado con los votos favorables del PSOE, del no adscrito Ruperto Gallardo y del popular Curro Moro. Se han abstenido los también populares Manuel Remesal, Carmen Sacristán, Juana Carrillo y Saúl Fernández, además del no adscrito Enrique Figueroa. El resto de representantes votaron en contra. El popular Felipe Arias no acudió al pleno.

El alcalde, Gabriel Cruz, defendió que el plan de rescate permitirá al recreativismo "abandonar la agonía diaria en la que vive". El regidor onubense ha recordado la obligación del Ayuntamiento como propietario de "proteger a un Bien de Interés Cultural como es el Recreativo, que no lo es porque sí, sino porque es una seña de identidad de todos los onubenses. Si el Recreativo desparece, lo hace el decanato que es algo que no podemos permitir los onubenses. Hablamos de 129 años de historia que no nos va a quitar nadie. El Decano no va a desaparecer nunca".

El portavoz municipal, Manuel Gómez, defendió la intervención municipal como “la única alternativa para evitar la desaparición” del Recreativo. En la misma línea se manifestó su compañero de partido, Pepe Fernández, quien asumió que “una vez se logre el rescate del Recre debemos trabajar todos de forma concienzuda para una venta en las mejores condiciones”, pero “antes debemos intervenir para salvar un Bien de Interés Cultural que es una seña de identidad de todos los onubenses”. Fernández comunicó un cambio en las partidas que se aportarán a nivel a patrimonial y por terceros por la llegada de una denuncia a través de AFE por 163.000 euros.

El respaldo de Ruperto Gallardo, concejal no adscrito, fue el más claro desde el inicio del pleno. Defendió que “Huelva no puede dejar escapar este tren, no se puede permitir perder al Recreativo”. Los 3,8 millones del rescate “si no van al Recre, irán a los bancos y yo prefiero que ese dinero vaya al club antes que a los bancos”. Recordó que “si no se aprueba va a desaparecer el club antes de final de enero y si desaparece no solo perderá la ciudad los 10 millones ya aportados, sino que además tendremos que pagar de todos modos la deuda con Hacienda y además con el club muerto. Yo prefiero hacerlo con el Recre vivo”.

La bancada del PP se presentó con solo siete de sus componentes. Felipe Arias no asistió al pleno. Además, la formación Popular, ante la imposibilidad de lograr una posición unificada, decidió dar libertad de voto a sus representantes. Además, Francisco Moro se levantó ya iniciada la sesión, lo que garantizó el voto favorable al plan de rescate. Asumió la portavocía Manuel Remesal. El edil recordó que “nos hemos visto en esta situación tanto en tareas de gobierno como en la oposición. Al Recre siempre lo pondremos por delante como bien común de todos los onubenses”. El Recre “siempre debe ser motivo de unidad, no de enfrentamiento, porque alrededor del Decano debemos estar todos unidos”. Su grupo “lleva en el ADN que el Recre trasciende lo deportivo, que como seña de identidad nos hace ser responsables y siempre nos van a encontrar a su lado porque el Recreativo le ha dado mucho a la ciudad en los momentos buenos y ahora en los malos tenemos que estar a su lado”. Su formación “siempre hemos defendido la venta, pero señalamos en el pleno sobre el presupuesto que se habilitase una partida para el Recreativo que habría evitado estar aquí”. Anunció el voto libre a sus compañeros de partido. Reclamó “sacar al Recreativo del pleno porque es una mala noticia tenerlo aquí”.

Ciudadanos mantuvo su posición anunciada por este diario. María Martín condicionó su abstención “al pago de lo estrictamente necesario” que la formación naranja cifró en “704.000 euros para el pago a jugadores, empleados y administraciones públicas”. Martín abrió la puerta a incrementar la partida “para los extrabajadores”, pero “no más allá”. Sobre la deuda con la Andaluza aseguró que “tenemos un pleno cada mes al que llevar las partidas necesarias” con el objetivo de “no perder la prioridad de la venta”, con lo que elevó la cantidad hasta “un millón y medio de euros”.

Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría, acusó al alcalde de “mentir” porque “este pleno se ha convocado en base a una mentira y que vamos a decidir si el Recre desaparece o no”. Restó trascendencia a una posible marcha de jugadores a 1 de enero porque “estamos en Segunda B y el que se vaya se irá al Jumilla o al San Fernando. El que no quiera estar que se marche, que ya habrá jugadores de Huelva que saquen esto adelante”, lo que provocó el reproche de los números asistentes. Acusó al alcalde de “haber roto la unidad de la afición, que es lo único por lo que se le va a recordar. A mí nadie me va a dar lecciones de recreativismo”. Sus palabras provocaron un duro cruce dialéctico con el portavoz sociales, Pepe Fernández, quien lo acusó de “llevar montado en el caballo de la apocalipsis desde el pasado viernes. Usted cambia de posición de un día a otro porque respaldó la modificación presupuestaria en febrero para el pago de Hacienda que se hizo con los mismos fundamentos legales”.

Participa Huelva justificó su negativa en que la desaparición del Recre no significaría “la pérdida del BIC” porque “es la actividad la que está protegida y no la sociedad anónima deportiva”. Exigió además “que responda el alcalde con su patrimonio personal”. Izquierda Unida compartió su postura. Mónica Rossi definió la situación como “de mucho corazón, pero falta cabeza” para recordar que “ya lo advertimos cuando la expropiación, a la que nos opusimos porque sabíamos lo que iba a pasar”. “Aunque el señor Cruz se envuelva en la bandera y utilice a su afición, no le importa más el Recre que a nosotros. El Recre está mejor fuera de las manos del Ayuntamiento de Huelva”, añadió. Las dos formaciones, como ya habían anunciado, solicitaron el voto nominal.