“La oposición debe decidir si quiere que el Recre exista o no"

El plan está sobre la mesa. La corporación municipal está citada el día 27 a las 17:00 para votar la única salida que tiene por delante el Decano. El camino es claro: rescate o muerte. No hay alternativa posible a día de hoy, según los informes externos. Tras la noticia desvelada por Huelva Información sobre el plan de rescate por el que el consistorio aportará 3,8 millones de euros, el Ayuntamiento defiende que es la única vía existente para evitar la desaparición inmediata del club. El reparto de poder municipal obliga al PSOE a contar con el respaldo de al menos tres concejales de la oposición o la abstención de suficientes que le garanticen una mayoría necesaria. Mesa de la Ría, no adscritos, Ciudadanos, Partido Popular, Participa Huelva e Izquierda Unida tienen en su mano el futuro albiazul. Así lo aseguró ayer el equipo de Gobierno del consistorio onubense. Su portavoz Manuel Gómez fue contundente en su afirmación. En el pleno del día 27 los grupos de la oposición “tienen que retratarse y decidir si están a favor de que siga existiendo el Recreativo o no exista. Ya nos gustaría no tener que manejar esta situación, pero nos la hemos encontrado, es nuestra responsabilidad y todo lo demás son posicionamientos hipócritas”.El edil socialista defendió la fórmula utilizada y replicó a las críticas de la oposición por la falta de información. Insistió en que “cada uno que se indigne con lo que quiera, nosotros nos indignamos con la situación en la que nos encontramos al Recreativo. Lo que es indignante es que tuvimos que expropiar al club, darle casi 8 millones de euros y ahora otros 3,8 más por la gestión de anteriores administraciones que eran propietarias del Recreativo”. Por ello, el equipo de Gobierno insistió en que “lo único que vamos a hacer es lo que ha defendido el alcalde siempre que es no dejar caer al Recreativo nunca. Es una seña de identidad, un BIC que hemos expropiado precisamente para evitar su desaparición”. El dinero necesario, como recalcó Gómez, no supondrá ningún tipo de recorte en servicios ni proyectos de la ciudad porque “estamos hablando de partidas no ejecutadas del capítulo 1 que si no se gastan se perderían y es posible salvar al Recre sin tocar los servicios municipales ni ningún tipo de minoración sobre los servicios públicos”.Las posturas varían desde los razonamientos de los no adscritos a la oposición frontal de Participa Huelva e Izquierda Unida. Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo se limitaron a pedir la información completa del expediente y mostrar su sorpresa por el anuncio. “Me parece bien que por fin tengamos algo concreto a lo que acogernos y habrá que estudiarlo”, señaló Gallardo.

Gavilán (MdR): "Nuestra prioridad es la venta, pero si se frustra hay que ver las alternativas que hay”

Mesa de la Ría yCiudadanos se colocan en una posición más crítica. Los dos reclaman la venta, opción final que el rescate contempla como futuro a medio plazo. Desde Mesa de la Ría “hemos defendido desde que se llevó a cabo la expropiación que se ponga a la venta cuanto antes. Hemos planteado que sea a través de un procedimiento negociado y siempre será la línea que vamos a defender desde Mesa de la Ría”. Pese a que es su prioridad, Rafael Gavilán asumió que “si se frustra ya veríamos que otras alternativas hay, pero primero hay que explorar la venta”. María Martín, portavoz de Ciudadanos, recordó que su partido respaldó la expropiación con la condición de la venta futura con el fin de recuperar el dinero aportado. Se sorprendió por la noticia, reclamó mayor información e insistió en el paso a manos privadas del club sin aclarar el sentido de su postura ante el decisivo pleno del día 27. “Vamos a esperar a ver ese informe primero y que hoy salga adelante nuestra moción para la venta del Recreativo porque desde julio que fue el último intento fallido no se ha vuelto a hacer. Creemos que es importante que se ponga a la venta”, señaló.

Miranda (PP): "A nuestro Decano le pasa lo que le pasa por la falta de gestión y hoja de ruta del alcalde”

El grupo más determinante de la oposición es el Popular por número de concejales. Es el único con la capacidad para garantizar el sentido positivo del voto por sí mismo. Pilar Miranda acusó al consistorio de “falta de transparencia” y censuró las formas municipales. Insistió en que “estamos sin papeles, sin documentación en procedimientos jurídicos muy complicados y no es lógico que pase. Ahora entendemos por qué ayer el señor Fernández llamó a un concejal Popular para decirle que sería conveniente reunirse y explicarle una hoja de ruta. Le dijimos que hiciera las cosas bien, con papeles, informes y documentos en un tema delicado. Nunca ha habido una práctica de este tipo en el Ayuntamiento”. No obstante no se opuso de forma directa al rescate, sino que cuestionó que “nos da pena enterarnos que son 3,8 millones de euros que se han quedado sin gastar con las necesidades que tiene Huelva, asociaciones y vecinos con problemas, sin vivienda, sin trabajo, con las calles sucias y hay 3,8 millones ahí sin gastar. A nuestro Decano le está pasando lo que está pasando por culpa de la falta de gestión, hoja de ruta y un plan por parte del equipo de Gobierno”.

Gallardo (no adscrito): "Me parece bien que por fin tengamos algo claro a lo que acogernos y habrá que estudiarlo”

Mucho más duros con el plan se mostraron Participa Huelva e Izquierda Unida, cuya negativa es evidente. El concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, aseguró que “en este caso ese dinero no iría para la salvación de un BIC ni ninguna otra excusa que se han inventado hasta ahora sino para salvar la carrera política del alcalde que está acabada. Si el alcalde quiere poner otros 3,8 millones que a todas luces es ilegal y tendríamos que confirmar entenderíamos que sea él quien lo pague con su patrimonio personal”. Mónica Rossi definió la operación como “de una poca vergüenza horrorosa” y acusó a Gabriel Cruz de “colocarse la medalla a cualquier precio porque es una utilización política tremenda”. Exigió al equipo de Gobierno que “deje de utilizar al Recreativo y el dinero público porque habrá que utilizar otros caminos y soluciones. Seguimos sin saber muchas cosas, con oscurantismo y falta de transparencia. La falta de respeto, la opacidad y los valores democráticos se van por el desagüe en este Ayuntamiento”.