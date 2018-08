La oposición critica con dureza la gestión

La decisión de la Mesa de Contratación de declarar desierta la venta del Recre provocó una crítica generalizada de los grupos de la oposición a la gestión del Ayuntamiento en el caso.

El Grupo Popular denunció que "el señor Cruz, con su ineficacia, desidia y falta de gestión pone en peligro la viabilidad del Recreativo" y acusó a Gabriel Cruz de "falta de previsión". En este sentido, la portavoz Pilar Miranda aseguró que "no existe un plan preestablecido y esperarán acontecimientos para ver cómo actuar y, por tanto, todo va a seguir igual con el contrato de Eurosamop (...). Hace 15 días se aprobaron unos presupuestos y no previó que la venta quedase desierta".

Más duro se mostró Ciudadanos. A través de su portavoz, María Martín, denunció que "se ha jugado con la venta del Recre durante dos años para no venderlo y eso no lo podemos permitir si nos importa el Decano". Ciudadanos defiende un cuarto intento de traspaso de las acciones porque "es un error no hacerlo y sobre todo una falta de respeto al club, a su afición y a todos los ciudadanos de Huelva reconocer que el Ayuntamiento tira la toalla de la venta y gestionará la sociedad deportiva". Para Martín, Cruz "nunca quiso vender, sino llegar a este punto para su uso electoral del club". Ciudadanos, en una nota de prensa, aludió a la falta de información sobre las cuentas o la ausencia de auditorías como razones para la falta de compradores porque "así no vendrá nunca nadie serio". Su formación anunció que en caso de ser necesaria una inyección económica "no votaremos a favor", aunque "seguro que no hará falta porque ahora aparecerán patrocinadores privados y públicos como por arte de magia".

Mesa de la Ría aseguró que tras quedar la venta desierta "el alcalde tiene que buscar los recursos y no ha explicado de dónde van a salir". Rafael Gavilán aseguró que "lo más criticable es que no existe una alternativa ni se sabe cómo va a conseguir el dinero para todos los compromisos que hay". Sobre una posible aportación municipal se mostró escéptico porque "con el presupuesto actual es complicado porque se acaba de aprobar y está muy ajustado".

Por parte de los ediles no adscritos, Ruperto Gallardo recurrió a un símil futbolístico para dar su opinión sobre el proceso frustrado de venta. "Balón al córner hasta mayo y que pase el tiempo hasta las elecciones", señaló. Gallardo propone "ir a un procedimiento negociado, pero parece que el equipo de gobierno no tiene prisas por vender ahora".

Para Izquierda Unida, el rechazo a la venta "viene a darnos la razón a lo que planteamos en la expropiación". Su portavoz, Mónica Rossi, calificó como "mala gestión todo lo que tiene que ver con el Recre". Su formación valorará "los próximos pasos junto a nuestra asamblea" si bien reconoció que "estamos a la expectativa ante los nuevos pasos que dé el Ayuntamiento" para destacar que "lo más importante del Recre es su afición, que por encima de todo ha vuelto a demostrar que está con el club y ya son más de 8.000 abonados".

Jesús Amador, de Participa Huelva, insistió en que "el alcalde de Huelva vuelve a demostrar que el Recreativo está por encima de todos nosotros". En este sentido denunció que "mientras que la gestión y los beneficios seguirán siendo privadas por parte de Eurosamop, la deuda y los pagos siguen pesando sobre las arcas del consistorio". Participa Huelva incidió en "nuestra oposición frontal a la salida de un euro más de los recursos municipales en una ciudad con las necesidades que presenta Huelva". Pidió además "encontrar la vía de poner el club en manos de los y las aficionadas".