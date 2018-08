La operación salida se convierte en una necesidad

Es una cuestión matemática. La normativa es muy clara. Un equipo de Segunda B tiene 16 fichas sénior y 6 para sub-23. Actualmente el Recre tiene 14 séniors en nómina y tres sub-23, más David Alfonso a prueba. Si concreta las incorporaciones de Sebas Moyano (sub-23) y de Alberto Quiles (sénior) sus huecos se reducen. Si además en las próximas horas llega el central que desveló Salmerón tras al choque con el Cádiz B ya no habría más fichas séniors. Carazo tendría que buscar alguna salida para liberar espacio.

El mercado es amplio y al Nuevo Colombino llegan ofrecimientos diarios. Para el eje de la zaga el último nombre puesto sobre la mesa es el ex del Mirandés Israel Puerto. Los técnicos lo están valorando junto a otras opciones.

Salmerón dijo hace días que necesitaba entre seis y siete fichajes. Con la llegada de Lolo Plá más las dos incorporaciones adelantadas sus necesidades ofensivas quedarían resueltas con un futbolista del corte de Manu Vallejo, pero atrás falta mucho.

Para fichar los tres defensores que necesita el equipo todavía más un centrocampista adicional no hay espacio porque no todos serán sub-23. No lo hay sin la salida de alguno de los tres futbolistas con el cartel de transferibles que tiene el Decano. Entre Jonathan Vila, Djak Traoré y Natalio estarán los descartes. El primero es a priori quien más opciones tiene de salir, mientras que el delantero no lo hará hasta que no esté recuperado de su lesión. Son códigos del mercado. También es probable la cesión de alguno de los sub-23 actuales.

Todo ello limita de momento las posibilidades a corto plazo del Recre para fichar e inscribir futbolistas para la competición. Su fichaje más inmediato será el de un central sénior.