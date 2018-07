Una ola de agradecimiento en la despedida de Núñez

El recreativismo inundó ayer las redes con una ola de agradecimiento a Núñez por sus cuatro años de entrega al Decano. Tras la confirmación oficial de la entidad de la salida del capitán, que en los próximos días se despedirá públicamente de los aficionados albiazules, el enfado inicial por la renovación del madrileño dio pasó a cientos de mensajes de agradecimientos. El primero de ellos fue del propio club, que en su comunicado agradeció "toda su entrega, esfuerzo y profesionalidad demostrados con la casaca albiazul. El amor por los colores es incuestionable, su sacrificio incalculable y su actitud impoluta, dichas virtudes han hecho del jugador una leyenda para el recreativismo, haciendo representar unos valores en los que la afición siempre se vio representada. Un ejemplo para todo deportista, del que los jóvenes deben aprender. Un hombre que siempre dio todo por el club. El Decano nunca podrá devolver todo lo que ha hecho Antonio Núñez, un capitán que nos sostuvo en los peores momentos y junto a tantos recreativistas, salvaron de la quema a este histórico club. Por todo, siempre serás nuestro eterno #CapitánDelDecano". Compañeros como Ernesto Cornejo, Rubén Gálvez, Cristian Fernández, José Alonso, Antonio Domínguez, Waldo, Miguelito, Edu Moya, Sergio González, De Vicente... Mostraron igualmente su cariño.

Representantes de todos los colectivos de aficionados también aportaron su opinión. El presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera, reclamó que un sector del Nuevo Colombino lleve el nombre del madrileño a la vez que pidió que "este año se acierte con los fichajes y el entrenador y podamos tener una temporada tranquila en lo deportivo. No hay corazón recreativista que pudiera soportar lo contrario". El colectivo como tal dio "infinitas gracias a Núñez por defender el escudo y la historia de nuestro Decano con tanto pundonor y orgullo. Toca rendirle un sentido homenaje como se merece". Por su parte, el Trust reclamó "una despedida con honores de jefe de estado" mientras su dirigente, Narciso Rojas, agradeció la dedicación del excapitán albiazul a la vez que denunció que "la decisión tomada por Carazo en lo que respecta viene motivada por la necesidad de no ocupar un hueco en la plantilla con un futbolista que no le iba a generar beneficio a sus jefes reales (Eurosamop)". El Frente Onuba recordó que Núñez siempre será "uno di noi, eternas gracias, ¡capitán!". Por su parte, Acción Recre destacó que "para ser onubense no hace falta haber nacido en Huelva, con vestir y honrar la camiseta del Recre es más que suficiente. Por eso, Núñez es desde hace tiempo uno de los nuestros. Y merece ser Leyenda del Decano. Así es y así será".

Aunque la despedida pública será a lo largo de esta semana y el club prepara un homenaje que previsiblemente se haga coincidir con el Trofeo Colombino, Núñez agradeció en redes sociales las muestras de cariño con un emocionado "solo hay una palabra que exprese lo que me habéis hecho sentir en cuatros años y más aún estos días. Gracias. Gracias Huelva, gracias recreativistas. Gracias porque nunca podría haber soñado recibir tanto cariño en el final de mi carrera. Pronto podré despedirme de vosotros en rueda de prensa".