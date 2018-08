Una obra de arte para abrir boca

Al Recre todavía le queda. Tiene un margen de crecimiento enorme. Lo demostró en su estreno, pero también dejó evidencias de que hay mimbres para ser mucho más. Lo mejor fue sin duda esa maravilla que se sacó Víctor Barroso de su pierna derecha. Suficiente para sumar los tres puntos de una temporada que quizá como una señal comienza con un signo muy diferente. Ya toca disfrutar de nuevo en Huelva.

Sólo es cuestión de tiempo y paciencia que aparezca el Recre en su verdadero potencial. Resulta normal y más teniendo en cuenta que varios jugadores importantes llegaron tarde. El primer partido de liga siempre es un duelo condicionado, que en el caso albiazul se ha convertido en costumbre en los últimos tiempos. Hay detalles por pulir y cosas que mejorar, pero como comienzo este Recre demuestra que tiene muy buena pinta.

Salmerón sacó todo lo que tenía disponible. Su once con rodaje pudo ser perfectamente el de cualquier jornada del campeonato. Contra un rival ordenado, físico y que tuvo claro de inicio que su guerra no iba en el intercambio de golpes le costó más a quien tenía que llevar la iniciativa. En fútbol destruir siempre resulta más fácil que construir. Este Recre tiene un centro del campo dominador que cuando adquiera el ritmo que da la competición marcará muchas diferencias. Mientras llega ese punto de maduración le toca sacar adelante partidos como el de ayer, a base de seriedad y consistencia. Una fórmula que en esta categoría da muchos puntos.

El Don Benito aprovechó la falta de rodaje recreativista para equilibrar con trabajo y cierta dureza la distancia de calidad entre los dos contendientes. Durante los primeros 20-25 minutos se defendió bien ante un Decano al que le faltó profundidad en su juego y desborde por las bandas. Tras el descanso para hidratarse cambiaron las tornas. El Don Benito se asomó un par de veces a la meta de Marc Martínez. Le duró poco el atrevimiento, el tiempo de comprender que si se abría iba a pasarlo muy mal en el Nuevo Colombino.

Pronto quedó claro que sería un partido de maduración, de paciencia y esperar el momento porque el Don Benito no iba a ceder unos espacios que el propio Recre no se veía capaz de provocar sin imprimir una velocidad en el juego que no encontraba. Un espejismo. En cuanto el Decano se asentó controló defensivamente a su oponente. Un disparo de Iago Díaz al límite del descanso fue lo más peligroso por parte albiazul en el primer acto.

La primera parte dejó un mensaje claro: el Recre era superior a un Don Benito que no iba a mover un dedo por cambiar su plan inicial. Fue Salmerón quien lo hizo. Imprimió un plus de intensidad a su equipo al adelantar unos metros las líneas para robar en posiciones más ventajosas. Jaleado por su gente se plantó el Decano en el campo rival. Sin fluidez al menos tenía el empuje necesario para ganar metros vitales con los que merodear el área de un rival que perdía tiempo sin pudor. Descolgó a su delantero y se encerró a falta de media hora para el final. El Recre tuvo el espacio, la pelota y 30 minutos por delante. Su rival firmaba las tablas de forma evidente y salvo accidente propio no mostraba capacidad para aspirar a algo más.

Salmerón refrescó el centro con la entrada de Marc Caballé. Ahí se iba a jugar el partido. El catalán tiene recorrido, lo que necesitaba el partido si como parecía al Don Benito se le iba a hacer largo el partido. El medio catalán sustituyó al desgastado Borja Díaz. El partido ya era lo que fuese capaz de fabricar el Decano. Salmerón exprimió su fondo de armario con la entrada de Víctor Barroso. Un cambio de oro.

El Don Benito dio ya síntomas de agotamiento en los repliegues. Un desajuste lo aprovechó Andrade para poner un centro de película a Caye Quintana. El testarazo del onubense dio en el palo. Quedaban 15 minutos todavía. El Recre jugó esos minutos con 12. El Nuevo Colombino sabía que los puntos se iban a quedar en Huelva. El equipo se estaba dejando el alma y la afición en la grada la garganta. Tenía que pasar. Y no llegó un gol, llegó una obra de arte con sello onubense con la firma de Víctor Barroso. Recibió en banda izquierda, se fue abriendo buscando el perfil para el golpeo y lanzó un zapatazo a la escuadra que si lo marca con otra camiseta abre los informativos.

No se tuvo que jugar más. El Don Benito no generó nada en 90 minutos, pero la ansiedad ante la victoria bloqueó al Recre en cinco minutos eternos de descuento en los que su rival se encontró con el palo en su único remate en toda la segunda mitad

Quien no necesita pretemporada es la afición. Más de cien días después de salir cabizbaja con aquel gol de Las Palmas Atlético que heló el alma volvió como siempre, con la ilusión intacta y las ganas de volver a ver a su Recre. Más de 8.000 abonados han pasado por taquilla y muchos más en un Nuevo Colombino que es la envidia de la Segunda B. Apretó y fue paciente, consciente de las dificultades y el mérito que tiene este Recre. Leyó el partido para intervenir cuando más falta hizo.

Marc H

Pina HH

Andrade HH

Israel Puerto H

Diego Jiménez H

Tropi HH

Borja Díaz H

Caballé 64' H

F. Llorente H

Iago Díaz H

V. Barroso 75' HHH

Carlos Martínez H

Caye Quintana HH

D.Vargas 88' s.c.

Sebas Gil H

Trinidad H

Durán H

Senah H

Mario H

Mamau H

Karim 81' s.c.

Pozo H

Gonzalo H

Agudo H

A. Zambrano H

Bernal 68' H

Adri H

Paquito 58' H