"Nuestro objetivo es estar el mes de mayo entre los cuatro primeros"

El técnico del San Roque, Álex Hornillo, no ha podido tener un mejor debut en los banquillos. El sevillano asumió el reto de entrenar al combinado lepero nada más colgar las botas y no le ha podido ir mejor. En la pasada semana consiguió ganar los tres encuentros que disputó y ello le ha llevado a colocarse en los puestos altos de la clasificación: "Fue una semana muy buena, ojalá sean todas así, pero sabemos que no". Ahora recibe la visita del Betis Deportivo, que marcha cuarto y con los mismos puntos que el combinado aurinegro: "Es un equipo que tiene calidad, que quiere tener la posesión, ejecutan muy rápido y como no hagamos un partido distinto podemos pasar apuros. A ver si entendemos bien lo que requiere el partido".

Acerca de la exigencia del Grupo X de Tercera División señaló que "para mí el Grupo IV de Segunda B y el nuestro en Tercera pueden ser los más fuertes de España. Cada vez hay mejores futbolistas y se pueden hacer mejores plantillas. A un partido cualquier equipo te lo pone difícil porque todo el mundo te conoce". Hornillo asegura que, de los equipos a los que se ha medido hasta la fecha, "me ha gustado mucho el Puente Genil, me parece un equipazo, tiene buen equipo. Es pronto, hay otros como el Écija, que todavía no ha dicho todo lo que tiene que decir".

El exzaguero señala que lleva bien su retiro como futbolista: "Aún no estoy echando de menos el día a día, pero es normal porque mi contacto es diario y no tengo esa necesidad". Eso sí, afirma que "no tiene ni comparación, es mucho más sufrido ser entrenador. Como jugador haces tu trabajo y no hay más, pero como entrenador tienes que estar pendiente del trabajo de todo". Acerca de cómo es tener como jugadores a excompañeros señala que "al final te tienes que poner en tu sitio y ellos lo tienen que entender y si no tienes que marcar esa línea. Yo soy el que toma las decisiones y es lo que hay, puede ser chocante, pero al final el equipo lo asimila y es todo más fácil. Yo estoy contento con el respaldo de la plantilla".

También agradece Hornillo el apoyo que ha recibido de la afición desde su nombramiento: "El feedback que tengo de la afición es bueno, ya lo tenía como jugador y ahora también como entrenador. Ese era el objetivo que me había marcado, recuperar a la gente que se había ido perdiendo y acercar el equipo a la afición. Es pronto, pero creo que estamos enganchando a la afición. Yo sabía del cariño que me tenía la gente de Lepe, pero una cosa es el Hornillo jugador y otra el Hornillo entrenador".

Hablando de nombres propios, el técnico dijo de Malick Diallo que "es vertical, tiene piernas, velocidad y nos puede aportar muchas cosas" y especificó que la salida de Thomas "ha sido lo mejor para todos. Con el cambio de sistema que hemos hecho hemos visto que lo preferible es que pueda tener minutos en otro sitio". Para finalizar avanzó que "el objetivo lo tenemos claro, si no fuéramos ambiciosos no estaríamos en el proyecto. En mayo queremos estar entre los cuatro primeros y si en junio estamos compitiendo todavía el Recre y nosotros me comprometo a volver a esta tertulia".