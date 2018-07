El nuevo pliego, a punto

El Ayuntamiento de Huelva está ultimando durante estos días el nuevo pliego de condiciones para la venta del Recreativo de Huelva, tal y como manifestó recientemente el alcalde, Gabriel Cruz, quien afirmó que quería volver a iniciar el proceso otra vez tras toda la polémica surgida por la fallida compra del club por parte de Zephir Homes y continuidad de Eurosamop con Krypteia Capital.

Una vez que esté el pliego, el Consistorio se reunirá con los grupos municipales para presentárselo y que lo estudien, y posteriormente se procederá a la convocatoria de un pleno extraordinario. Según ha podido saber Huelva Información le idea es que esta sesión sea este viernes o el lunes próximo, en el que será aprobado y se iniciará de nuevo el proceso de venta. La intención es que todo el proceso no se prolongue más allá del martes de la semana que viene.

El nuevo pliego será una mezcla del presentado el año pasado y el último, de forma que aparezcan expuestas todas las condiciones que se han ido pidiendo, entre ellas la deuda completa del club o el famoso contrato con Eurosamop, entre otras cuestiones.

El objetivo es que todo el proceso se dilate lo mínimo posible en el tiempo, de forma que a mediados de agosto pueda estar vendido el Recreativo de Huelva. En este sentido, el Ayuntamiento afronta el proceso con toda la cautela del mundo, consciente de los dos fracasos vividos y hasta que no estén firmadas las escrituras de venta ante notario no se dará nada por seguro. Lo que sí está claro es que la intención de Gabriel Cruz es cerrar cuanto antes un capítulo que no le ha dado más que problemas en los últimos años y que el club pueda centrarse definitivamente y acometer un proyecto deportivo de garantías.

La lógica invita a pensar que Krypteia Capital entrará en la puja para hacerse con el Decano (ya ha puesto dinero en el club para que éste se inscribiera en la Liga), y habrá que esperar para conocer la postura de Zephir, que en su última rueda de prensa afirmó que su solvencia económica era de 4 millones de euros de liquidez inmediata y 15 en avales, y dejó la puerta abierta a volver a presentarse si se daban las condiciones adecuadas.