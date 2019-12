Nano: "Todos somos responsables de la situación del Recreativo y debemos dar un paso al frente"

El lateral zurdo del Recreativo, Nano, ha sido muy claro en rueda de prensa. El defensor reconoce que la situación del Decano es "bastante compleja, sobre todo por esta mala dinámica que traemos desde hace bastante tiempo". La plantilla vive en la exigencia de "intentar cambiar la dinámica, ya no por las buenas sensaciones sino por sumar los tres puntos como sea". Ante este escenario, el futuro del entrenador está en entredicho por los resultados. Los jugadores "somos conscientes que en estas situaciones el primer afectado desgraciadamente es el entrenador y tenemos muy claro que creemos ciegamente en el cuerpo técnico. Dios quiera que con más intensidad que en los últimos partidas podamos traernos los tres puntos para Huelva y cortemos esta mala racha".

Nano no se esconde: "Toda la responsabilidad de la situación actual es de los jugadores. Cada miembro de la plantilla y el cuerpo técnico tienen su parte de culpa, pero proviene sobre todo de los futbolistas. Tenemos que hacer autocrítica y mirar hacia sí mismo para cambiar la dinámica". Por ello lanza un mensaje claro: "Cada uno no estamos cumpliendo con lo que realmente sabemos hacer. Parece que se nos ha olvidado jugar como equipo. Debemos hacer autocrítica todos, yo el primero. Los más veteranos debemos dar un paso adelante que creo que no lo estamos haciendo. Desde mucho antes del partido contra el Badajoz debíamos haber estado mucho comprometidos para que no se vuelva a repetir".

Reconoce que a los problemas deportivos se añaden los anímicos. "Probablemente notamos la urgencia de los puntos", asegura, por lo que "cada partido que pasa tenemos una mayor obligación y se genera una mayor ansiedad. En Sevilla debemos romper esta mala racha para terminar con la ansiedad que te amordaza. Lo hemos hablado muchas veces en el vestuario. Somos unos privilegiados por estar en un club de superior categoría y con otro nombre tendríamos menos presión, pero debemos quitarnos esa losa de encima para sacar lo que de verdad sabemos hacer. Muchos venimos de otra categoría y parece que se nos ha olvidado jugar al fútbol".

Nano asume una vez más que "que la urgencia y la necesidad van a más en un club hecho para estar para arriba y eso nos genera una mayor ansiedad. Estamos al cien por cien con el míster. Debemos hacer autocrítica todos y cada uno de nosotros". Desde su experiencia asegura que "al equipo le está faltando de todo. Estar en esta dinámica negativa saca más cosas malas que buenas de nosotros. En mi caso, si es llegar a línea de fondo y dar el último pase a lo mejor con esa urgencia nos sentimos todos más retraídos. Debemos soltarnos desde la autocrítica de cada uno".

De cara al choque contra el Sevilla Atlético asume que "ya nos hemos enfrentado a un filial no hace mucho en uno de los partidos que más nos ha dolido. Sabemos de lo que son capaces. Debemos sacar esa veteranía para enfrentarnos a esas individualidades que ellos tienen desde nuestra experiencia".