Un mercado muy complicado para el Recreativo

La normativa obliga a los clubes de Segunda División B a conformar plantillas en las que haya un máximo de 16 jugadores mayores de 23 años. Hace ya algunas temporadas que la Real Federación Española de Fútbol tomó esa decisión con la intención de promocionar a jugadores jóvenes en la categoría de bronce. Sin embargo, la irrupción de los filiales en el tercer escalón del fútbol nacional ha complicado en exceso la configuración de las plantillas del resto de combinados y parece que la situación será mucho más ardua en la próxima temporada.

La creación de la Segunda B Pro hará que todos los clubes en categoría profesional con filiales en Segunda B apuesten por buscar el salto a la nueva división, cerrándose la puerta de salida a jugadores sub 23 con potencial que en otras circunstancias serían enviados a otros lugares para que alcanzaran un punto más de madurez fuera de su zona de confort.

Así, en Segunda División B hay actualmente 19 filiales. En el Grupo I están el Atlético de Madrid B (jugará play off de ascenso), el Real Madrid Castilla, el Oviedo B, el Celta B, el Sporting B y el Getafe B; en el Grupo II figuran el Bilbao Athletic y Valladolid Promesas, que jugarán play off de ascenso; Real Sociedad B, Osasuna B y Alavés B; en el Grupo III compiten Barcelona B (jugará play off de ascenso), Villarreal B, Espanyol B, Atlético Levante y Valencia Mestalla; mientras que en el Grupo IV comparecen Sevilla Atlético, Cádiz B y Recreativo Granada. A ellos hay que sumar posibles candidatos al ascenso de Tercera División, como, por ejemplo, el Betis Deportivo. Todo ello recrudece el mercado para el Recreativo, que tendrán que buscar fuera de los filiales y pelear económicamente con otros clubes para poder darle forma a su plantilla.

La situación beneficia a los jugadores sub 23 que actualmente están en el club, como Gerard Vergé o los canteranos Fran López y Ponce, éste último aún en negociaciones para renovar. Gerard Vergé no llegó a disputar ni un solo minuto con Claudio, pero sí que fue un jugador que tuvo protagonismo en varios encuentros de la temporada con Alberto Monteagudo en el banquillo. El catalán demostró tener buenas cualidades, aunque en varios encuentros tuvo pérdidas que generaron problemas al Decano y se echó en falta que tuviese algo más de velocidad en su juego.

La situación también podría abrir una puerta a los jugadores de la cantera que terminen apostando por estar en el Atlético Onubense, ya que el Recreativo no firmará jugadores sub 23 por el simple hecho de completar el número de licencias. El hecho de que la competición vaya a ser más corta que en las temporadas precedentes podría hacer que el Decano centralizase sus esfuerzos en fichar jugadores con un nivel elevado, dejando alguna licencia sub 23 libre a la espera del rendimiento que puedan ofertar los canteranos que realizarán la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Claudio Barragán.