Los dos mejores equipos de la provincia se ven las caras

Por eso el resultado hoy quizás no sea lo más importante, aunque la tradición en los últimos años señala que en estos partidos se comienza a vislumbrar lo que harán uno y otro equipo en la temporada, y que la victoria ha caído en más ocasiones del lado de un San Roque que casi siempre suele ofrecer una gran imagen cuando se mide al primer equipo de la provincia .

Sea como fuere, esto no pasa de ser un partido más de pretemporada entre un equipo de 2ª B, el Recreativo, y uno de Tercera, el San Roque, y para lo verdaderamente importante todavía faltan algunas semanas y aún queda tiempo para corregir defectos .

En la escuadra aurinegra el cambio no se queda solo en su nuevo entrenador y en la mayor parte de su plantilla, sino que se extiende incluso a la propiedad del club, que pasa a manos de un grupo inversor sueco encabezado por David Linfords y Oliver Cabrera. En esta nueva etapa, que comenzará oficialmente con la visita al Betis B el próximo 25 de este mes, la intención del San Roque será no pasar los apuros que pasó en la pasada campaña por mantener la categoría , sino que buscará con Juan Carlos Camacho como entrenador tener una temporada más tranquila y a partir de ahí comenzar a crecer.

Alberto Monteagudo seguirá realizando pruebas para encontrar el mejor once de cara al inicio de la Liga, aunque todavía le siguen faltando jugadores, por lo que tendrá que contar con varios canteranos. Hay jugadores como Víctor Barroso e Irizo que arrastran varias molestias y lo más probable es que se apueste por no forzarlos y darles descanso . Uno de los alicientes de este duelo provincial será Rubén Cruz ; el delantero anotó dos goles en su debut como albiazul el pasado sábado en Jerez, y está llamado a ser la referencia ofensiva del equipo.

Douglas, central sueco de 17 años, fichaje aurinegro

El CD San Roque de Lepe continúa reforzando su plantilla y se ha hecho con los servicios del defensa Alex Dougla. El jugador es un defensa central de 17 años con nacionalidad sueca y que llega al CD San Roque de Lepe procedente del Hammarby IF; y es internacional con Suecia sub 17 y sub 19. Jugador promesa que llega a las filas aurinegras para demostrar su calidad futbolística y quien sabe, triunfar en el fútbol español.