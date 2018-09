El mejor embajador

Llega un requerimiento de pago de 360.00 euros de la etapa de Comas

Zambrano, durante la rueda de prensa de ayer, reconoció que el Recre ha recibido una notificación de una compañía de seguros que reclama el pago de 360.000 euros de una póliza hecha en la etapa en la que Gildoy España (con Pablo Comas al frente) regía los destinos del club, tal y como avanzó Onda Cero Huelva. "En el club no hay ningún documento sobre eso. Estamos acostumbrados porque cuando un propietario de un club se marcha y deja el club a la deriva seis meses es porque sabe que no había nada que hacer ni nada que llevarse. El importe es unos 360.000 euros, pero no tenemos ningún documento, solo el requerimiento. Lo tendrán que demostrar". El mandatario albiazul también habló de otros asuntos, como el segundo pago a Hacienda y a la Federación. "Como todos sabemos gracias a la participación del propietario se llegó a un acuerdo con Hacienda, que pudo parecer fácil, pero no lo era para nada. Se llegó a un acuerdo nuevo muy satisfactorio para el club, en el que se hace un pago de unos 220.000 euros divididos en dos pagos semestrales de 109.000. El primero se pagó un mes antes y en el segundo no va a haber ningún problema. En cuanto a la deuda con la Federación no debe haber ningún problema, todavía quedan cuatro o cinco meses. El Recreativo es de todos y nuestra obligación es intentar conservarlo".