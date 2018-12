La mejor despedida del año para el Recre

Ganar los partidos buenos no tiene mérito, es lo normal. Lo complicado es hacerlo en las tardes oscuras, las que se atascan y no sale nada. Las que se tuercen pero encuentras los recursos para ponerte de pie. Esos son los duelos que te ponen arriba, que te levantan y que cuando pases el balance a final de curso te habrán dado el plus necesario. Lo más lógico ante el Recreativo Granada hubiese sido caer. Después de firmar una horrorosa primera mitad y verse atrás en el marcador en el arranque de la segunda ni los más optimistas apostaron por la remontada. Pero como tantas otras tardes hay un elemento que hace que este Recreativo de Huelva transmita algo difícilmente definible. Es un equipo vivo y entero, de esos que te dicen que siempre te puede dar algo. Engancha a su gente, que se mosquea cuando lo ve cabizbajo porque lo quiere activo, despierto y en la pelea. Cuando responde el idilio refleja la identidad.La primera mitad ante el Recreativo de Granada fue una siesta en toda su dimensión. Bostezos en la gradas, aburrimiento sobre el césped y una torrija generalizada en los 22 jugadores desesperó a todos. No hay excusas. Fueron 45 minutos perfectamente evitables. Habrían hecho bien los dos equipos en citarse directamente a las 17:30. Así todos los asistentes hubiesen podido echar esa cabezadita de la que tanto se acordaron en el Nuevo Colombino. Del sopor se despertó cuando le dieron en la cara. La bofetada granadinista fue la que puso al Recre con las orejas tiesas. El filial terminó por arrepentirse.

Salmerón repitió con los tres centrales. Fue con diferencia la vez que peor resultado le dio al técnico. Los sistemas dicen que los hacen buenos o malos los jugadores. Ante el Recreativo de Granada quedó claro que hay futbolistas a los que este dibujo les sienta fatal. La tripleta atrás tiene sentido en casa cuando tus laterales van a subir, doblar e incorporarse con frecuencia. Lo tiene cuando tu salida del balón es fluida y rápida para encontrar esa movilidad en los últimos metros que permita ofrecer un juego de transiciones rápidas. Ahora bien, si Andrade no está fino en ataque y en la derecha Pina no tiene entre sus virtudes el valor ofensivo, pues lejos de sumar gente arriba termina por amontonar futbolistas por detrás del balón. Luego se suma que Traoré no le da ese ritmo necesario a la salida… El cóctel explosivo está servido. La consecuencia fue un horroroso partido. Si alguien tiene dudas de la importancia de Tropi en el juego y la estructura de este equipo debería ver el partido contra el filial del Granada en bucle, una y otra vez.

La primera parte fue de bostezo total. Bloqueo futbolístico, sin ideas y una espesura propia de quien no está despierto. No hizo falta disimularlo. El Decano saltó al campo dormido, contagió a su rival y a duras penas mantuvo activo a una grada que se fue mosqueando según pasaron los minutos porque además dio la sensación ir a peor con el paso del tiempo. Fueron 45 minutos de aburrimiento interrumpidos sólo por un cabezazo de Quiles que se marchó alto en el 25. El resto, para quedarse en el sofá. La segunda empezó con ese bofetón en la cara. Un saque de falta en ataque terminó en una contra que Pina no fue capaz de parar en el 48. Caio se plantó ante Marc Martínez para superarlo por bajo. 0-1 en contra con 40 minutos por delante. Tiempo tenía Salmerón para reconducir la situación. El primer paso fue liquidar un planteamiento inicial erróneo con tres centrales sin laterales largos y demasiada gente por detrás de la pelota. Señaló sus fallos con Pina y Traoré al banquillo. Con la entrada de Víctor Barroso y Carlos Martínez el Recre fue otro. Recuperó su dibujo clásico, le imprimió una intensidad mayor al partido y acudió al abecé de la categoría. Con un lanzador como Víctor Barroso sobre el campo y el poderío físico de sus centrales le fue suficiente. El Decano despertó de la siesta. Seis minutos después del gol granadino ya había empatado. Iván González fusiló de volea al meta tras el primer regalo del guante de Víctor Barroso. No levantó el pie el Recre. Tomó el mando. Fue suficiente para darle la vuelta al partido. En el 66 con otro golpeo a balón parado llegó el 2-1. Mismo lanzador, Israel Puerto al remate y Marín que la toca para alojarla dentro de la meta. Un buen lanzador, balones bien puestos y centrales que imponen su poderío. Suficiente.

El Recre ya era el Recre. Con la ventaja en el marcador se convirtió en el equipo sólido, práctico y rocoso al que cuesta tanto poner en apuros. El filial se comportó como lo que es. Quiso tener la pelota, movió piezas y adelantó la posición de Hongla para tratar de imponer su poderío más cerca de Marc Martínez. La realidad es que el tercero estuvo mucho más cerca que el empate. Caye tuvo un par de acercamientos peligrosos con alguna decisión arbitral que pudo sentenciar el duelo. El partido no se le iba a escapar al Recre. Ya no. Lo amarró con pragmatismo para cerrar un 2018 que termina con la semilla de la ilusión sembrada. 28 puntos y en la pelea por la zona alta, con un plan de rescate sobre la mesa y la posibilidad de recuperar la imprescindible normalidad. No pudo despedir mejor el año con los suyos.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Marc, Pina (Carlos Martínez 53’), Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Traoré (Barroso 53’), Iago Díaz (Borja Díaz 78’), Llorente, Caye Quintana, Quiles y Diego Jiménez.

Recreativo Granada: Lejarraga, Marín, Héctor, Hongla, Fran Serrano (Víctor Morillo74’), Paco Torres, Jean Carlos, Andrés García, Nacho Buil, Caio (Rubén Sánchez 61’) y Cambil (Yael 56’).

Árbitro: Saez Vital (andaluz). Mostró amarilla a Pina (38’), Iván González (61’), Quiles (87’), por el Recreativo; y a Cambil (47’), Andrés García (81’), Rubén Sánchez (84’), Yael (87’), Héctor (90’), por el Recreativo de Granada.

Goles: 0-1 (48’) Caio. 1-1 (56’) Iván González. 2-1 (66') Israel Puerto.

Incidencias: Encuentro disputado en el Nuevo Colombino ante unos 4.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. La grada de animación mostró una pancarta pidiendo justicia por el crimen de Laura Luelmo y en recuerdo de los fallecidos el 20-D.