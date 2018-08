La venta del Recre está en manos de la LFP. Del organismo que rige el fútbol profesional depende que el proceso de enajenación de las acciones de la entidad recreativista avance hasta el siguiente capítulo o termine. Tiene que dar su valoración definitiva al plan de viabilidad de Krypteia Capital, una decisión vinculante sin la cual no será posible la adjudicación de la venta a la sociedad aspirante. La sociedad que encabezan Óscar Romero, Jacobo Gallego y Javier Jiménez envió ayer la documentación reclamada tras un primer rechazo y está a la espera de la respuesta definitiva.

Según estipula el pliego de venta, el comprador acompañó a su oferta un plan de viabilidad para la entidad en caso de hacerse con la propiedad. La Liga lo evaluó y lo rechazó al considerar que no se ajustaba a la realidad, que no contemplaba un escenario en Segunda B y que las cantidades que afirmaba no estaban justificadas ni sustentadas por ningún tipo de documentación. Le dio entonces un plazo de 72 horas a Krypteia Capital para aportar la información que despejase todas esas dudas.

Si la valoración es negativa se cancelará la venta del Recre al quedar desiertaLa Liga exige que demuestre las cantidades que recoge el proyecto presentado

El tiempo expiraba ayer. La sociedad que aspira a hacerse con el control de las acciones de la entidad albiazul aportó información con la que "pasaremos seguro" el filtro de la LFP, aseguraron fuentes de la propia Krypteia.

El aspirante a propietario del Recre remitió a través de la Plataforma Pública de Contratación y de la Mesa de Contratación la información que, según señala la propia Krypteia Capital, confirma que los datos de su plan de viabilidad son reales. La LFP le pidió entre otras cosas que certificase que las cantidades que afirmaba que generaría como ingresos en diferentes conceptos como patrocinios fuesen reales o se adjuntasen los contratos que los pudiesen justificar. Krypteia afirma que ha aportado "toda la información".

Se abre ahora un nuevo plazo de espera. El rechazo inicial al plan de viabilidad provoca que el proceso previsto para mediados de mes se dilate hasta finales de mes. La LFP debe emitir un nuevo informe que será ya determinante. Krypteia Capital espera que la respuesta de la Liga tarde alrededor de una semana. La patronal del fútbol valorará si la documentación aportada es suficiente para considerar factible el plan de viabilidad o no.

Tanto si la valoración es positiva como si es negativa se tendrá que convocar de nuevo a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento para decidir sobre la adjudicación definitiva de las acciones. Si la valoración es negativa se cancelará la venta al quedar desierta. Si es positiva se dará el penúltimo paso. Si la información de Krypteia Capital convence a la LFP para obtener su conformidad, y la Mesa de Contratación lo designa adjudicatario posteriormente, el Ayuntamiento de Huelva convocará un nuevo pleno extraordinario que deberá refrendar la adjudicación. Tampoco ahí terminado el proceso.

A continuación comenzará a contar el reloj de los ocho días naturales para la firma ante notario de la escritura correspondiente. Para ese último paso deberá acreditar el comprador haber cumplido con todos los compromisos de pago que recoge el pliego de venta. Pero todo eso vendrá después. Primero debe hablar la LFP. En sus manos está.