Los jugadores del Recre quieren vivir "una fiesta" con la afición en el Nuevo Colombino

La plantilla del Recreativo de Huelva quiere vivir una fiesta junto a su afición en el partido que disputará el próximo domingo el equipo onubense frente al Villanovense en el Nuevo Colombino. El plantel no sólo desea festejar la clasificación para disputar las eliminatorias de ascenso, sino que aspira a acabar como campeón del grupo IV de Segunda B, lo que garantiza tener un camino más sencillo para dar el salto de categoría.

Iago Díaz y Pablo Andrade han atendido esta mañana a los medios de comunicación onubenses. Ambos han destacado que el plantel albiazul desea vivir “un día grande” y darle una enorme alegría a la afición.Al Recre le vale con sumar un punto para ser primero. “Esta es la situación por la que llevamos luchando mucho tiempo y por la que siempre creímos. Llevamos trabajando duramente todo el año para esto y esperamos no dejar escapar la oportunidad”, indica Iago Díaz.

El centrocampista agrega que la plantilla está “con más ganas que nunca. Un partido así no se vive todos los días. Esperamos que el Colombino se va a llenar. Va a ser un día grande para el club. Nosotros llevamos mucho tiempo luchando por esto y creo que nos merecemos todo lo que nos está pasando”.

El jugador gallego prefiere no pensar en qué rival le tocará al Recre en la eliminatoria de ascenso. “Siempre miras los otros grupos, ya sea porque tienes amigos en otros equipos o porque jugaste en alguno de ellos, pero ya habrá tiempo de mirar el sorteo cuando se celebre. Ahora mismo debemos centrarnos en lo que debemos hacer y vamos a salir el domingo a ganar, como salimos en todos los partidos, y quedar campeones”.

Iago Díaz: "Veo a la afición muy enganchada con el equipo y al equipo muy enganchado con la afición"

El conjunto entrenado por José María Salmerón afronta el encuentro sin confianza y huye de la euforia desmedida, pese a la excelente trayectoria del equipo. “Nos estamos jugando un campeonato y está claro que la presión está ahí. El equipo está con muchísimas ganas y creo que el domingo va a ser una fiesta para todos los aficionados. Después de varios años pasándolo mal creo que se merecían algo así y veo a la afición muy enganchada con el equipo y al equipo muy enganchado con la afición. Esperamos darles una alegría que se llevan mereciendo muchos años”, resalta Iago Díaz.

Aunque al Recre le vale el empate el conjunto onubense prefiere no especular con el resultado. “Vamos a jugar en casa, delante de nuestra gente y está claro que vamos a salir a ganar. Luego, depende de cómo vaya el partido, nunca se sabe si habrá que defender ese empate o no. No queremos más sufrimientos, sino un partido en el que se nos dé todo bien. Ahora mismo no es momento de relajarse ni de confiarse porque lo tenemos en nuestra mano y no se nos puede escapar”.

El Villanovense llegará a Huelva matemáticamente descendido, aunque es posible que acuda al Nuevo Colombino con algún incentivo del Melilla o el Cartagena, que también podrían acabar en la primera plaza si pincha el Recre. Sobre ello, Iago Díaz dice que “Al final para ellos es un escaparate jugar aquí y una motivación extra. Están descendidos y supongo que querrán acabar la liga de la mejor manera posible. En el fútbol estamos viendo últimamente, sobre todo en la Champions, cosas muy extrañas y por eso no nos queremos relajar y sería un error hacerlo.

Sobre las primas a terceros comenta que “cada uno sabrá lo que hace y ahora mismo las primas son ilegales tanto por ganar como por perder. Nosotros no nos metemos ahí, nos centramos en lo nuestro y después que cada uno haga lo que crea conveniente”.

El gallego está completando una gran campaña. De su rendimiento dice que “a esta época del año se llega más cansado y uno siempre quiere dar lo máximo en el campo. Los minutos que duremos cada uno en el campo será para ayudar a que el equipo vaya para adelante”.

Por último, sobre la posible alineación responde que “esa es una pregunta para el míster. Todos los que estamos en la plantilla queremos jugar un partido así y el míster hará la alineación que crea conveniente para ganar. Que haga lo que quiera porque seguramente será lo mejor para el equipo”.

Pablo Andrade: "No podemos dejar escapar el liderato"

Andrade es de la misma opinión que su compañero sobre la manera en la que el Recre debe encarar el encuentro frente al Villanovense. “Nosotros debemos afrontar el partido con mucha intensidad. Debemos trabajar de forma intensa durante toda la semana y entrar al partido muy enchufados porque no podemos dejar escapar el liderato. Quedar primeros en la clasificación es una ventaja y creo que nos lo merecemos por lo que estamos haciendo”. Tras ganar en Granada, el Decano tiene muy cerca proclamarse campeón.

El lateral brasileño también cree que no hay que especular con el empate. “Tenemos que ir a ganar y afrontar el partido muy serios, con mucha intensidad. Vamos a salir a por ellos para intentar ganar el partido y no correr riesgos”, recalca.

Aunque la plantilla intenta encarar este encuentro como si fuera cualquier otro aunque Andrade admite que “es el partido más importante de la Liga. Tenemos que hacer una buena semana de entrenamiento. Ellos van a venir a ganar, no de paseo. Tendrán sus motivaciones y habrá jugadores que tengan la oportunidad de jugar e intentarán demostrar cosas. Debemos estar muy serios porque si no lo hacemos perderemos el partido”.

Por último, en cuanto a las primas a terceros, el brasileño dice que “no es algo que pueda afirmar, pero sí puede pasar”.