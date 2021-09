Los intocables de Alberto Gallego

En el centro del campo solo Arjona ha sido capaz de acumular todos los minutos. El canterano del Barcelona parece ir creciendo con el paso de las jornadas, hasta tal punto que su actuación ante el Ciudad de Lucena fue destacada por el míster recreativista al final del choque. El principal acompañante del ex del Huesca B está siendo Terán , que solo se perdió los últimos 25 minutos del choque ante el Ceuta B. El sevillano está llamado a ser uno de los jugadores importantes de la plantilla también, pero, de momento, no ha terminado de alcanzar el nivel que se espera de él, aunque su personalidad es indiscutible después de estas tres primeras jornadas.

En la portería no hay ninguna discusión. Rubén Gálvez regresó a casa para ser un elemento importante en una categoría que, por su trayectoria, no hubiera pisado si no es por la llamada del Decano. En la línea de tres centrales también hay dos pilares que se antojan fundamentales, pues la experiencia de Ismael Barragán , al que ya conoce Gallego de su etapa en Ibiza, y de Pablo Gallardo les ha dado los galones para convertirse en los dos jefes de la zaga. La primera jornada estuvieron acompañados de Manu Galán, que ha desaparecido de los onces para cederle su sitio a Ale Limón, aunque el tercer elemento del trío de centrales parece estar algo más abierto.

José Mari, en las antípodas

Pero si hay jugadores que se han hecho con un sitio en el once es porque hay otros compañeros que tendrán que apretar el acelerador para terminar sumando más minutos de los que han tenido hasta ahora. El único futbolista de la plantilla que se ha quedado fuera de todas las convocatorias por motivos únicamente deportivos ha sido el joven José Mari. Pero, además del ex del Antoniano, tampoco ha podido vestirse hasta ahora Harri Hawkins, que aún no ha podido ser inscritos por cuestiones burocráticas.

Sí que han sido convocados, pero sin sumar un solo minuto el meta Gonzalo Piña, Perotti o Enric Martínez, mientras que testimonial fue la presencia de Ponce, que jugó cinco minutos ante el Ceuta B, o de Álex Moreno, que entró en el descuento en el partido del pasado fin de semana ante el Ciudad de Lucena.

La temporada acaba de empezar, por lo que no hay roles inamovibles. Además, Alberto Gallego ya ha confesado en varias ocasiones que su intención es tener enchufada a toda la plantilla, por lo que no le temblará el pulso a la hora de revolucionar su once.