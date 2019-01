Un inicio cargado de esperanza (1-3)

Algo ha cambiado. El Recreativo que se va al descanso con una mínima ventaja, que deja escapar vivo a su rival y que no termina por lamentarlo no es el mismo equipo de jornadas previas, no es el del Jumilla o el Sanluqueño, sino un rival sólido, con capacidad y que salvo un paréntesis de apenas un cuarto hora tiene a su oponente en sus manos. Es el Decano de 2019. Es un Recre al que el cambio de año le ha sentado de maravilla, que centrado en el césped tras aparcar sus problemas se planta a las puertas de la segunda vuelta con todas las posibilidades intactas para luchar por lo que quiera.

La victoria albiazul debió quedar decidida en la primera mitad. El Recre superó ampliamente a su rival. Lo hizo en todas las facetas del juego y generó ocasiones suficientes para irse con el 0-2 de la calma a la caseta. Al minuto ya avisó Caye Quintana de cabeza. En el 10 marcó Víctor Barroso y ambos tendrían antes de la media hora en sus botas el segundo con un claro mano a mano y un balón al palo. El Villanovense se vio ampliamente superado y sin capacidad para contrarrestar la solidez recreativista.

El Decano sólo sufrió en el arranque de la segunda parte. Su oponente dio un pase al frente y a base de empuje logró el empate en el 63 con un cabezazo de Espín. Tenía fuerzas para igualar, nada más. Quedó muy claro cuando Salmerón movió el banquillo, le metió una marcha más al partido y volvió a dejar por detrás a su oponente.

El Villanovense se fue arriba sin cabeza con el 1-1. A la contra lo liquidó el Recre. Ródenas demostró en una gran acción que lanzó Tropi que mientras esté en Huelva será un recurso muy útil para Salmerón. Devolvió la ventaja a los albiazules en el 74’. Su rival ya no fue capaz de oponer más resistencia. Volcado con más compromiso que fuerza dejó claro que si llegaba un gol más sería para los onubenses. Cada robo ya fue una contra con peligro hasta Traoré condujo con el tiempo cumplido la que Borja Díaz convirtió en el 1-3 final.

FICHA TÉCNICA:

Villanovense: Isma Gil, Sergio Domínguez (Rafa Navarro 85’), Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo (Raillo 61’), Álex Romero (Puerto 32’), Selfa, Carrasco, Poley y Pedro Montero.

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Andrade, Israel Puerto, Diego Jiménez, Tropi, Borja Díaz, Llorente, Caye Quintana (Alberto Ródenas 71’), Víctor (Iago Díaz 63’) y Quiles (Traoré 86’).

Árbitro: Mallo Fernández (León). Mostró amarilla a Víctor Barroso (27’), Pina (32’), Caye (60’); y a Pedro Montero (50’), Sergio Domínguez (57’), por el Villanovense.

Goles: 0-1 Víctor Barroso (10’). 1-1 Espín (63’). 1-2 Ródenas (74’).

Incidencias: Encuentro disputado en el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena ante unos 1.500 espectadores con medio centenar de seguidores del Decano en las gradas. Terreno de juego en irregulares condiciones. Mucho frío en una tarde despejada.