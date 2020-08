La situación de incertidumbre condiciona al Recreativo de Huelva y a toda la Segunda B

La Segunda División B ha entrado en el mes de agosto con muchos interrogantes sobre su futuro, lo que condiciona enormemente la planificación de los clubes, entre ellos el Recreativo de Huelva. A día de hoy no se sabe cuándo empezará exactamente la liga, cuál es el sistema de competición, qué equipos forman la categoría, cuándo empezarán los entrenamientos de la mayoría de los equipos, si habrá público o no en las gradas, si se podrán disputar encuentros amistosos... demasiadas sombras y pocas luces.

El primer punto a resolver es cuándo comenzará la Liga. Todos los equipos que no han disputado el play off de ascenso, entre ellos el Decano, llevan sin competir desde el 8 de marzo, y a día de hoy no se sabe cuándo volverá la competición en 2ª B. En principio se apostaba por el 18 de octubre, pero dada la evolución del coronavirus, y temiendo la posibilidad de que se pare durante algunos meses la competición en otoño-invierno, hay clubes que prefieren adelantar su inicio a finales de septiembre, que a día de hoy es la fecha más probable.

La Federación Española ha dejado claro que este año la categoría contará con 100 equipos (todavía no se conocen todos los clubes que tomarán parte) y se sabe que habrá diez grupos de diez equipos; pero a partir de ahí no hay nada oficial sobre el sistema de competición, aunque se apunta que habrá una primera fase en la que los tres primeros lucharán por el ascenso a Segunda; los cuatro siguientes por la Segunda B Pro que se creará la próxima campaña, y los tres últimos por la permanencia.

Algunos equipos, casos del Córdoba o el Sevilla Atlético, tienen previsto volver ya a los entrenamientos y algún 'valiente' como el Recreativo se ha atrevido a lanzar ya la campaña de abonados, pero son minoría. En el Decano optan por la prudencia y aguantarán lo máximo posible antes de tomar decisiones, dada la evolución de los acontecimientos, aunque la fecha más probable para retornar al trabajo es el 10 de agosto. En este sentido, es fundamental conocer la opinión de la autoridades sobre la posibilidad de que haya público en los estadios, aunque sea limitando el aforo. De ello depende en buena medida la economía de los clubes.

No menos importante es saber si los equipos podrán enfrentarse en la pretemporada, porque de momento nadie se ha pronunciado oficialmente sobre la disputa de amistosos.

Y lo penúltimo ha llegado con la posibilidad de que la Segunda A cuente con 26 equipos, con lo que el Deportivo y el Numancia lograrían la permanencia y no estarían en Segunda B, aunque al final de temporada serían seis los equipos que bajarían de categoría si prospera la propuesta. Todo un galimatías cuando en teoría faltan menos de dos meses para que la liga vuelva en la categoría de bronce. Lo último ha llegado este pasado fin de semana, cuando se han suspendido las dos semifinales de ascenso a Segunda B por tres positivos del Marino.

La situación de incertidumbre es tal que casi nadie se atreve a dar pasos en firme, porque lo que hoy es blanco puede volverse negro en cuestión de días. Pese a la inseguridad que se vive, tanto clubes como Federación deberán tomar medidas de forma urgente para que la maquinaria del fútbol vuelva a ponerse en marcha... aunque luego haya que dar marcha atrás.