"Se nos ha ido el partido en un error"

Lamentando el despiste que costó la derrota a su equipo se presentó José María Salmerón en la sala de prensa del campo ibicenco. El preparador almeriense señaló que el gol local "es un error de concentración, le hemos dejado tirar y hemos perdido tres puntos. Le hemos dejado, en un saque de banda, entrar por dentro, disparar y hacer gol". El técnico recreativista indicó que "creo que en muchos más momentos del partido hemos sido mejores que el Ibiza. Hemos llegado, hemos tirado al palo y hemos controlado el partido. Además, el tiempo corría a nuestro favor. Íbamos a tener más espacios, ya teníamos gente rápida, pero el fútbol tiene estas cosas cuando no estás concentrado".

Prosiguió el míster del Decano sin querer poner ninguna traba a la derrota, como, por ejemplo, que la superficie de Can Misses fuese artificial: "El césped es para los dos, es la única superficie así que vamos a encontrar en el Grupo IV, pero no vamos a poner ninguna pega. Vamos a intentar mejorar en las cosas que hemos hecho mal. Hemos tomado mala toma de decisiones, nos ha faltado ensanchar el campo y tener más balón". Pero también encontró alguna lectura positiva el ex del Murcia: "No nos han hecho ninguna ocasión y el partido estaba igualado, pero más decantado para nosotros ".

Por último, Salmerón señaló que "no me preocupan las dos derrotas, nos sirven para estar más concentrados y para que no nos ocurran estas cosas. El regalo que le hemos hecho y el buen hacer de ellos, también, es lo que nos ha llevado a perder".

En medio de la tristeza lógica por la derrota, Djak Traoré se marchó con cierta alegría de Can Misses. El costamarfileño debutó como titular y analizó el encuentro diciendo que "han tenido un poco de suerte en la primera vez que han llegado nos han metido". En cuanto a su actuación individual comentó que "me he encontrado bien, al final me ha costado un poco porque llevaba muchos partidos sin ser titular, pero estoy contento y voy a seguir trabajando". No quiso el africano apoyarse en el césped artificial para justificar la derrota: "No es excusa, pero es verdad que cuesta porque no estamos acostumbrados, pero no podemos decir que hayamos perdido por el césped. Hay que seguir trabajando y creyendo".

En una línea parecida se pronunció Tropi, que dijo que "ha sido un partido muy igualado que al final por una falta de concentración se nos ha ido. En un saque de banda nos han marcado". "La categoría es así y no podemos perder la concentración en los noventa minutos, pero luego el equipo ha estado bien en defensa, aunque nos ha faltado ser más preciso en la zona de tres cuartos, pero el equipo sigue en la línea de trabajo que lleva durante la temporada y hay que seguir así", comentó el canterano del Valencia.